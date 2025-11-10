Εξαγοράζει την πλειοψηφία της Ατλέτικο Μαδρίτης η Apollo

Η Apollo Global Management συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στην Atlético Madrid, σε μια συμφωνία που αποτιμά την τρίτη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα της Ισπανίας σε πάνω από 2 δισ. ευρώ και σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη επένδυση του αμερικανικού ομίλου στο ποδόσφαιρο.

Η συμφωνία αποτιμά την Atlético στα 2,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σύμφωνα με δύο πηγές των Financial Times με γνώση της υπόθεσης, αν και τρίτη πηγή τοποθέτησε το ποσό λίγο πάνω από τα 2 δισ. ευρώ. Οι χρηματοοικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν.

Η Apollo αποκτά το μερίδιο στην Atlético —μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων στον ευρωπαϊκό αθλητισμό— μέσω του νέου της επενδυτικού οχήματος ύψους 5 δισ. δολαρίων, με την επωνυμία Apollo Sports Capital.

Ο όμιλος με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 800 δισ. δολαρίων, έχει επιταχύνει τη διείσδυσή του στον χώρο του αθλητισμού, με επενδύσεις που κυμαίνονται από συλλόγους της Premier League στο Ηνωμένο Βασίλειο έως επιχειρήσεις στο χώρο των ιπποδρομιών.

Η Atlético έχει καθιερωθεί ως ο ισχυρότερος ανταγωνιστής των κυρίαρχων ισπανικών αντιπάλων της, Real Madrid και FC Barcelona. Έχει προκριθεί για 12 συνεχόμενες χρονιές στη διοργάνωση του Champions League, τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, φτάνοντας δύο φορές στον τελικό κατά την ίδια περίοδο.

Τα έσοδα του συλλόγου ανήλθαν σε 410 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2024, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Deloitte. Μεταξύ των χορηγών της συγκαταλέγονται η σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία Riyadh Air, η αμερικανική εταιρεία αθλητικών ειδών Nike, ο οργανισμός τουρισμού Visit Rwanda και η πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Kraken.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Atlético —ο διευθύνων σύμβουλος Miguel Ángel Gil Marín, ο πρόεδρος Enrique Cerezo, η Ares Management και η Quantum Pacific Group— θα διατηρήσουν συμμετοχή στον σύλλογο.

Η Atlético ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μέτοχοί της προτίθενται να επενδύσουν επιπλέον κεφάλαια για τη στήριξη των μακροπρόθεσμων σχεδίων της και ότι οι Gil και Cerezo θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Η Apollo είναι μία από τις αρκετές εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που επεκτείνονται δυναμικά στον ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Η Clearlake Capital απέκτησε την αγγλική ομάδα Chelsea της Premier League το 2022 έναντι 2,5 δισ. λιρών, ενώ η RedBird Capital εξαγόρασε την ιταλική AC Milan την ίδια χρονιά, σε συμφωνία ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Πέρυσι, η Oaktree Capital κατέλαβε τον έλεγχο της Inter Milan, όταν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της απέτυχαν να αποπληρώσουν το χρέος τους.

Η συμφωνία για την Atlético αναμένεται να αποφέρει σημαντική απόδοση για την Ares, η οποία είχε αποκτήσει το 2021 ποσοστό 34% του συλλόγου έναντι 182 εκατ. ευρώ.

Οι διαπραγματεύσεις με την Apollo προέκυψαν από την αναζήτηση επενδυτών από πλευράς της Atlético για τη στήριξη του έργου Ciudad del Deporte, ενός αθλητικού και ψυχαγωγικού συγκροτήματος δίπλα στο στάδιο της ομάδας. Στις αρχικές συνομιλίες, που περιορίζονταν στη χρηματοδότηση του έργου ύψους 800 εκατ. ευρώ, η αμερικανική εταιρεία πρότεινε εναλλακτικά την αγορά μεριδίου στον σύλλογο.

Ο Robert Givone, εταίρος της Apollo και συνδιαχειριστής του νέου επενδυτικού οχήματος για τον αθλητισμό, υπογράμμισε τη σημασία του έργου Ciudad del Deporte ως βασικού κινήτρου για τη συμφωνία.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.