ΥΠΟΙΚ Γερμανίας: Χάνουμε έδαφος στην ανταγωνιστικότητα

Η Γερμανία πρέπει να προχωρήσει σε σαρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ανακτήσει την οικονομική της ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τη Δευτέρα η Υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, προειδοποιώντας ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με διαρθρωτική κρίση.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή», ανέφερε η Ράιχε σε ομιλία της στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι η Γερμανία έχει μείνει πίσω διεθνώς.

Παρότι η γερμανική οικονομία πιθανότατα θα ανακτήσει κάποια δυναμική τα επόμενα δύο χρόνια, η Ράιχε σημείωσε ότι αυτή η ανάκαμψη θα βασιστεί στα κυβερνητικά σχέδια για μεγάλη αύξηση των δαπανών σε υποδομές και άμυνα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ράιχε απέκλεισε μια γρήγορη επιστροφή στην ανάπτυξη με ώθηση από τις εξαγωγές και απηύθυνε έκκληση για εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού, χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και αυστηρότερους ελέγχους του δημόσιου χρέους.