ΔΟΕ: Εκτός γυναικείων αγώνων οι τρανς αθλήτριες

Απαγόρευση στις τρανς αθλήτριες να συμμετέχουν σε αγώνες γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες φέρνει πιθανώς νέα επιστημονική αξιολόγηση.

Η Κίρστι Κόβεντρι, νέα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), που από παλαιότερα είχε ταχθεί υπέρ της γενικής απαγόρευσης, ανέθεσε έρευνα αναφορικά με την αξιολόγηση των μόνιμων σωματικών πλεονεκτημάτων που έχει κανείς αν γεννηθεί άνδρας.

Τα αποτελέσματα παραδόθηκαν προ ημερών στα μέλη της ΔΟΕ από τη δρα Τζέιν Θόρντον, ιατρική και επιστημονική διευθύντρια της Επιτροπής.

Παρόλο που δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, η ενημέρωση προς τα μέλη της ΔΟΕ επικαλείται επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν φυσικά πλεονεκτήματα αν γεννηθεί κανείς άνδρας, τα οποία παραμένουν ακόμη και μετά τη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης, γράφει η Daily Telegraph.

Σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική της ΔΟΕ, κάθε άθλημα πρέπει να αποφασίζει τους δικούς του κανόνες, αφήνοντας περιθώριο για διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο στίβος και η κολύμβηση απαγορεύουν τις τρανς αθλήτριες, ενώ αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο τις επιτρέπουν, εφόσον έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης τους.

Παραδείγματα τρανς γυναικών που αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πολύ ασυνήθιστα, αλλά ένα πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Λορέλ Χάμπαρντ, αρσιβαρίστρια από τη Νέα Ζηλανδία που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, αλλά δεν κέρδισε μετάλλιο.

Η αυστηρότερη νέα πολιτική της ΔΟΕ πιθανώς θα αφορά και αθλήτριες με διαφορές στην ανάπτυξη φύλου, γνωστές ως DSD. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η Κάστερ Σεμένια, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 800 μέτρα στο Λονδίνο το 2012 και στο Ρίο το 2016.

Δύο πυγμάχοι, η Ιμάνε Κέλιφ και η Λιν Γιου-Τινγκ, κέρδισαν αμφιλεγόμενα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πέρυσι, παρότι φέρεται να μην πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το φύλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας. Το φύλο τους δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ επίσημα.

Η ΔΟΕ αναμένεται να επικαιροποιήσει την πολιτική της τον επόμενο χρόνο, με την επίγνωση ότι υπάρχουν σοβαρές νομικές προκλήσεις.

Ηδη από τον περασμένο Ιανουάριο, η Κόβεντρι, η οποία έχει κερδίσει επτά ολυμπιακά μετάλλια στην κολύμβηση, δήλωσε: «Η προστασία της γυναικείας κατηγορίας και των γυναικείων αθλημάτων είναι ύψιστης σημασίας - είναι προτεραιότητα να ενωθούμε συλλογικά».

«Διεξάγεται όλο και περισσότερη επιστημονική έρευνα. Πρέπει να προστατεύσουμε τον γυναικείο αθλητισμό. Είναι σαφές ότι οι τρανς γυναίκες είναι σωματικά πιο ικανές και, συμμετέχοντας στην κατηγορία γυναικών, μπορούν να αφαιρέσουν ευκαιρίες που θα έπρεπε να είναι ίσες για τις γυναίκες».