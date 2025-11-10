Η Ελβετία κοντά σε συμφωνία με ΗΠΑ για χαμηλότερους δασμούς 15%

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η συμφωνία για μείωση των δασμών από το σημερινό επίπεδο του 39% ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, ανέφεραν πηγές του Bloomberg.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 19:39

Η Ελβετία βρίσκεται κοντά στο να εξασφαλίσει δασμούς 15% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, αρκετά χαμηλότερα από τους δασμούς 39% που επέβαλε ο Τραμπ τον Αύγουστο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. 

Η συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, ανέφεραν οι πηγές.

Προειδοποίησαν επίσης ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι συνομιλίες μπορεί να ναυαγήσουν, όπως συνέβη κατά τις συζητήσεις μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και της Ελβετίας στα τέλη Ιουλίου.

Εκπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος επίσης αρνήθηκε να προβεί σε σχόλιο. Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα.

Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις κατέληξαν με την Ελβετία να επιβαρύνεται με τους υψηλότερους δασμoύς που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα.

Από τότε, η χώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει καλύτερους όρους, προσπάθεια που έλαβε ώθηση την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ομάδα Ελβετών δισεκατομμυριούχων και επιχειρηματιών συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Η συνάντηση πήγε τόσο καλά που ο Τραμπ διέταξε τον Αντιπρόσωπο Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ να εντείνει τις άμεσες διαπραγματεύσεις, κάτι που έκανε με τους Ελβετούς ομολόγους του την Παρασκευή.

