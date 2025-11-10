#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
JP Morgan: Πάνω από τα $5000 ο χρυσός έως το τέλος του 2026

Η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει τα 5.200 έως 5.300 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με τον Άλεξ Γουλφ της JP Morgan.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 21:46

Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού αναμένεται να οδηγήσει την τιμή του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγκιά μέσα στο επόμενο έτος, κυρίως λόγω των αγορών από κεντρικές τράπεζες αναδυόμενων αγορών, σύμφωνα με την J.P. Morgan Private Bank.

Η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 5.200 έως 5.300 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026, δήλωσε ο Άλεξ Γουλφ, επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος μακροοικονομικής και στρατηγικής σταθερού εισοδήματος της τράπεζας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Αυτό θα αντιστοιχούσε σε άνοδο άνω του 25% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα διαπραγμάτευσης του πολύτιμου μετάλλου.

Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες υπήρξαν βασικός παράγοντας της ραγδαίας ανόδου του χρυσού τα τελευταία δύο χρόνια.

Η τιμή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 4.380 δολάρια τον Οκτώβριο, πριν την πρόσφατη διόρθωση. Το πολύτιμο μέταλλο έχει καταγράψει πάνω από 50% από την αρχή του έτους.

Ο Γουλφ ανέφερε ότι ο χρυσός εξακολουθεί να αποτελεί μικρό μόνο ποσοστό των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές. «Εξακολουθούμε να τους βλέπουμε να προσθέτουν», είπε, αν και ο ρυθμός των αγορών ενδέχεται να επιβραδυνθεί λόγω της ανόδου των τιμών.

