Ξεπουλάνε ομόλογα των αμερικανικών Big Tech οι επενδυτές

Οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις του χρέους των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ, γεγονός που αποκαλύπτει πως οι ανησυχίες σχετικά με την έκρηξη των δαπανών της Silicon Valley στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν επεκταθεί και στην αγορά ομολόγων.

Ένα καλάθι ομολόγων που έχουν εκδοθεί από τους λεγόμενους hyperscalers -εταιρείες που κατασκευάζουν τεράστια κέντρα δεδομένων, όπως η Alphabet, η Meta, η Microsoft και η Oracle- έχει δεχθεί πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες.

Το spread, δηλαδή το ασφάλιστρο απόδοσης που απαιτούν οι επενδυτές για να αγοράσουν αυτά τα ομόλογα έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries), έχει αυξηθεί στις 0,78 ποσοστιαίες μονάδες -το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, όταν τα σχέδια δασμών του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές- και από 0,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America.

Η διεύρυνση του spread υπογραμμίζει ότι οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικοί όμιλοι στρέφονται στις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Το σημαντικό γεγονός που αντιλήφθηκε η αγορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι ότι οι δημόσιες κεφαλαιαγορές θα είναι εκείνες που θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσουν αυτή την έκρηξη της ΤΝ», δήλωσε ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη Wellington Management.

Η JPMorgan δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα κοστίσει πάνω από 5 τρισ. δολάρια και «πιθανότατα θα απαιτήσει τη συμμετοχή όλων των δημόσιων κεφαλαιαγορών, καθώς και ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων, εναλλακτικών παρόχων κεφαλαίου και ακόμη και κυβερνητικής εμπλοκής».

Η τεράστια κλίμακα των επενδύσεων σε υποδομές ΤΝ έχει εγείρει ανησυχίες για την υπερβάλλουσα δυναμικότητα, τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και τις ενεργειακές απαιτήσεις.

Η Google, η Amazon, η Microsoft και η Meta αναμένεται να δαπανήσουν πάνω από 400 δισ. δολάρια για κέντρα δεδομένων το 2026, επιπλέον των άνω των 350 δισ. δολαρίων που προβλέπεται να δαπανηθούν φέτος.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες εκδίδουν χρέος με ταχείς ρυθμούς για να χρηματοδοτήσουν τις επεκτάσεις τους στην ΤΝ, παρά τα μεγάλα αποθεματικά μετρητών που διαθέτουν -κάτι που ανησυχεί ορισμένους επενδυτές, καθώς μπορεί να υποδηλώνει στροφή προς υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης.

«Οι hyperscalers κατέχουν συλλογικά περίπου 350 δισ. δολάρια σε ρευστό και επενδύσεις και αναμένεται να παραγάγουν περίπου 725 δισ. δολάρια λειτουργικών ταμειακών ροών το 2026», ανέφερε η JPMorgan. «Παρ' όλα αυτά, σημαντική νέα προσφορά χρέους εισέρχεται στις αγορές πιστώσεων από αυτούς τους εκδότες υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Meta, η Alphabet και η Oracle προσέφυγαν στις αγορές με εκδόσεις ομολόγων τεράστιας κλίμακας, ορισμένες με λήξεις έως και 40 ετών.

Η Meta, τον περασμένο μήνα, συνήψε ιδιωτική συμφωνία χρέους ύψους 27 δισ. δολαρίων με επενδυτές όπως οι Pimco και Blue Owl Capital για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του κέντρου δεδομένων “Hyperion” στη Λουιζιάνα. Επιπλέον, άντλησε 30 δισ. δολάρια σε ομόλογα στα τέλη Οκτωβρίου -τη μεγαλύτερη εταιρική έκδοση από το 2023.

Παράλληλα, η Alphabet πούλησε 25 δισ. δολάρια σε ομόλογα στις αρχές Νοεμβρίου, εκ των οποίων 17,5 δισ. αντλήθηκαν στις ΗΠΑ και 7,5 δισ. στην Ευρώπη.

Η Oracle, τον Σεπτέμβριο, εξέδωσε ομόλογα ύψους 18 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει μισθώσεις υποδομών όπως το κέντρο δεδομένων “Stargate” της OpenAI στο Άμπιλιν του Τέξας.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι το χρέος της Oracle έχει υποστεί ιδιαίτερα μεγάλη πίεση τους τελευταίους μήνες. Η Oracle διαθέτει περίπου 96 δισ. δολάρια σε μακροπρόθεσμο χρέος, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Έχει αυξήσει ραγδαία τις υποχρεώσεις της μέσω σειράς συμφωνιών για την εκμίσθωση υπολογιστικής ισχύος προς την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία λογισμικού, αναμένεται να αποφέρει 300 δισ. δολάρια σε έσοδα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ωστόσο, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s έχει επισημάνει σημαντικούς κινδύνους που απορρέουν από την εξάρτηση της Oracle από μεγάλες δεσμεύσεις ενός μικρού αριθμού εταιρειών ΤΝ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πτώση των ομολόγων των hyperscalers μετά από τόσο μεγάλες εκδόσεις είναι υγιής εξέλιξη. «Εφόσον εξακολουθούμε να τιμολογούμε τον πρόσθετο κίνδυνο, είναι καλό σημάδι. Αυτό που με ανησυχεί είναι μια ανοδική αντίδραση λόγω υπερπροσφοράς και όχι μια διόρθωση», δήλωσε ο Τζορτζ Πιρκς, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην Bespoke Investment Group.

«Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια αυτού του κύκλου χρέους για την ΤΝ», πρόσθεσε.