Πούλησε όλη τη συμμετοχή στη Nvidia η SoftBank, σήκωσε 5,83 δισ.

Η SoftBank Group Corp. πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στην Nvidia Corp., αποκομίζοντας 5,83 δισ. δολάρια για να χρηματοδοτήσει τις προβλεπόμενες επενδύσεις της σε τεχνητή νοημοσύνη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές έχουν αμφιβολίες για τα τεράστια κεφάλαια που καταβάλλονται σε μια τεχνολογία με αβέβαιες μελλοντικές αποδόσεις.

Η πώληση του μεριδίου στην Nvidia υπογραμμίζει την ανάγκη του ιδρυτή, Masayoshi Son, για κεφάλαια προκειμένου να προχωρήσει σε πληθώρα έργων, που κυμαίνονται από τα κέντρα δεδομένων Stargate μέχρι εγκαταστάσεις κατασκευής ρομπότ ΤΝ στις ΗΠΑ. Η αποχώρησή της συμπίπτει με μια αυξανόμενη συζήτηση σχετικά με το εάν οι δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, από τη Meta Platforms Inc. μέχρι την Alphabet Inc. — που αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια — θα αποφέρουν αντίστοιχες αποδόσεις, επισημαίνει το Bloomberg.

Η SoftBank επιδιώκει να καταστεί ηγετικός παράγοντας σε αυτό το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα, με σχέδια να αξιοποιήσει τα μερίδιά της σε κρίσιμα σημεία του τομέα, από την OpenAI έως τον Αμερικανό σχεδιαστή τσιπ Ampere Computing LLC. Την Τρίτη, οι διευθυντές της SoftBank απέφυγαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν ο κλάδος δημιουργεί φούσκα επενδύσεων στην ΤΝ και δήλωσαν ότι η πώληση δεν σχετίζεται με την ίδια την Nvidia, αλλά ήταν αναγκαίο μέτρο χρηματοδότησης.

«Δεν μπορώ να πω αν βρισκόμαστε σε φούσκα ΤΝ ή όχι», δήλωσε ο Chief Financial Officer, Yoshimitsu Goto, κατά τη διάρκεια συνέντευξης κερδών την Τρίτη. Η SoftBank πούλησε μετοχές Nvidia «ώστε το κεφάλαιο να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότησή μας», πρόσθεσε, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.