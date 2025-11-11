Ουκρανία: Χτυπήσαμε διυλιστήριο της Rosneft στο Σαράτοβ της Ρωσίας

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για μια νέα επίθεση σε σημαντικό διυλιστήριο της Rosneft PJSC στην περιφέρεια Σαράτοβ της Ρωσίας, μεταδίδει το Bloomberg.

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο, το οποίο το Κίεβο στοχοποίησε για δεύτερη φορά μέσα στον Νοέμβριο, έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περίπου 140.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα και αποτελεί βασικό προμηθευτή βενζίνης και ντίζελ των πιο πυκνοκατοικημένων περιοχών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού, μετά το «χτύπημα» ακούστηκε σειρά εκρήξεων με αποτέλεσμα να προκληθεί «τεράστια πυρκαγιά». Τόνισε ωστόσο ότι η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Από την πλευρά του, και ο περιφερειάρχης Ρόμαν Μπουσάργκιν, ανακοίνωσε ότι βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Ζαβόντσκοϊ, όπου βρίσκεται το διυλιστήριο, υπέστησαν ζημιές από ουκρανική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύχτας. Δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων τους τελευταίους μήνες, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τον τομέα της ενέργειας, που την βοηθούν να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, από τις αρχές Αυγούστου το Κίεβο έχει στοχοποιήσει περίπου 40 φορές ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περισσότερες δηλαδή από το σύνολο των αντίστοιχων επιθέσεων που διεξήγαγε πέρυσι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, αν και πολλά από τα ρωσικά διυλιστήρια που στοχοποιούνται, συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους αποκαθιστώντας άμεσα τις προκληθείσες ζημιές, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που αναγκάζονται να διακόψουν έστω προσωρινά τη λειτουργία τους.

Ως εκ τούτου οι όγκοι του πετρελαίου που φτάνουν στα διυλιστήρια για να υποστούν επεξεργασία, παραμένουν σε χαμηλότερα από την εποχή επίπεδα. Ως εκ τούτου έχει εκτοξευθεί η τιμή των καυσίμων στο ρωσικό χρηματιστήριο ενώ σε αρκετές περιοχές παρατηρούνται ελλείψεις σε βενζίνη.

Στο πλαίσιο αυτό η ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσε τις εξαγωγές βενζίνης μέχρι το τέλος του έτους, ενώ παράλληλα επέβαλε περιορισμούς στις πωλήσεις ντίζελ στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η εγχώρια ζήτηση.