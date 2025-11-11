Βέλγιο: Νέο ακροδεξιό κόμμα με την ονομασία... «TRUMP»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί μερικές φορές να θεωρεί τον εαυτό του «πρόεδρο της Ευρώπης» λόγω της ισχυρής επιρροής του στις Βρυξέλλες, όμως ούτε ο ίδιος θα περίμενε ότι το όνομά του θα εμφανιζόταν σε ψηφοδέλτια στην βελγική επικράτεια.

Όμως, την περασμένη Παρασκευή (7/11) ανακοινώθηκε η ίδρυση ενός νέου ακροδεξιού γαλλόφωνου κόμματος στο Βέλγιο, με το ευφάνταστο ακρωνύμιο “TRUMP” (“Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes» – «Όλοι Ενωμένοι για την Ένωση των Λαϊκιστικών Κινημάτων»), εμπνευσμένο από το επώνυμο του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο ιδρυτής του κόμματος, Σαλβατόρε Νικότρα, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του ακροδεξιού Βελγικού Εθνικού Μετώπου, δήλωσε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει άμεσα αυτό που πρεσβεύουμε».

Το TRUMP αποτελεί την πολιτική συνέχεια του Chez Nous, το οποίο έχει πλέον επίσημα διαλυθεί. Είχε λάβει μέρος στις ομοσπονδιακές εκλογές του Ιουνίου 2024, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει το εκλογικό όριο. Ο Νικότρα, που ήταν ενεργός στο Chez Nous εκείνη την εποχή, συμπλήρωσε ότι «έκτοτε το κόμμα βρισκόταν σε χάος και χρειαζόταν μια νέα πρωτοβουλία. Εμείς είμαστε ένα δεξιό λαϊκιστικό κόμμα με κοινωνική χροιά».

Σε αντίθεση με το Φλαμανδικό Κόμμα (Vlaams Belang), το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα του Βελγίου, το TRUMP δεν υποστηρίζει την απόσχιση, σημείωσε ο Νικότρα, ο οποίος στοχεύει να είναι υποψήφιος τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2029.

Η επίσημη παρουσίαση του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr