Τουρκία: Κάθειρξη... 2.000 ετών για τον Ιμάμογλου ζητά εισαγγελέας

Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε ποινή φυλάκισης άνω των 2.000 ετών για τον εκλεγμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά και βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάρτιο, περιμένοντας τη δίκη του, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο, μήκους 3.900 σελίδων, κατονομάζει 402 υπόπτους για διαφθορά, ενώ περιγράφει τον Ιμάμογλου ως «ιδρυτή και ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης». Στο πλαίσιο αυτό, ο τελευταίος κινδυνεύει με σωρευτικές ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από 828 έως 2.352 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Ιμάμογλου, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζονται ότι ο πραγματικός τους στόχος είναι να τον εμποδίσουν να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στις επόμενες εκλογές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η σύλληψή του προκαλέσει την κατακραυγή διεθνών οργανισμών υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορέων εποπτείας της δημοκρατίας. Παράλληλα σε τοπικό επίπεδο έπληξε σοβαρά την τουρκική οικονομία, αναγκάζοντας τις αρμόδιες αρχές να δαπανήσουν περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας για να αποτρέψουν υποτίμηση της λίρας.

Πέρα από τον Ιμάμογλου, ωστόσο, εκατοντάδες αξιωματούχοι και τοπικοί άρχοντες που ανήκουν σε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για διαφθορά, η οποία ξεκίνησε να λαμβάνει θεμελιώδεις διαστάσεις, αφού η δημοτικότητα των αντιπάλων του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εμφανίστηκε ενισχυμένη στις εκλογές του 2024.