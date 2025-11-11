Ρήγμα Λονδίνου–Βρυξελλών για το ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας των 150 δισ.

Η βρετανική κυβέρνηση απέρριψε αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή με ως και 6,75 δισ. ευρώ στο νέο ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας.

Η Επιτροπή έχει προτείνει στη Βρετανία να καταβάλει ένα ποσό μεταξύ 4 και 6,5 δισ. ευρώ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Security Action for Europe (SAFE), σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Επιπλέον, ζητείται διοικητική χρέωση ύψους 150 έως 250 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Θα συνάψουμε μόνο συμφωνίες που προσφέρουν αξία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη βρετανική βιομηχανία», ανέφερε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε ανακοίνωσή της. «Δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα και δεν θα σχολιάζουμε δημοσίως τις εν εξελίξει συνομιλίες» πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα SAFE επιτρέπει στα κράτη μέλη να δανείζονται χρήματα για επενδύσεις στην άμυνα.

H πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την αμυντική της ετοιμότητα μετά τη μαζική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Αν και το ταμείο στοχεύει κυρίως σε αμυντικές εταιρείες των κρατών-μελών της ΕΕ, οι Βρυξέλλες έχουν επίσης πραγματοποιήσει συνομιλίες με μη κράτη-μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, σχετικά με την πρόσβασή τους στα κεφάλαια. Η Τουρκία και η Νότια Κορέα επίσης επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Το SAFE χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω της δανειοληπτικής της ικανότητας, γεγονός που σημαίνει ότι καλύπτεται τελικά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ αναλογικά με το μέγεθος των οικονομιών τους.

Ανώτερος Βρετανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τα ποσά που ζητά η Επιτροπή παράλογα και πολύ υψηλότερα από ό,τι ανέμενε να πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο για την πρόσβασή του στο πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι το Λονδίνο απέρριψε τους όρους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γαλλία τηρεί την πιο σκληρή στάση όσον αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις από τη Βρετανία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση των ποσών θα συνεχιστούν.