Λαβρόφ: «Ναι» σε πυρηνικές δοκιμές εάν μια «άλλη» πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει

Παράλληλα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ,δήλωσε ότι η Μόσχα ανησυχεί για τα σχόλια των ΗΠΑ, που υπονοούν ότι οι δοκιμές πυρηνικών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για γεωπολιτικούς λόγους.

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 16:01

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές εάν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σε σχέση με αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ύποπτες υπόγειες δραστηριότητες» δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα εκφράζει την ανησυχία της για τα σχόλια των ΗΠΑ που υπονοούν ότι οι πυρηνικές δοκιμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για γεωπολιτικούς λόγους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

