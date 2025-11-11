Νέκροι όλοι οι επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130

Νεκροί είναι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν στο τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία όπως ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν πίσω προς την Τουρκία όταν συνετρίβη, έκανε γνωστό το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Βιντεοληπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης φαίνεται να δείχνει το αεροσκάφος να περιστρέφεται καθοδικά, αφήνοντας πίσω του ένα ίχνος λευκού καπνού.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς του δυστυχήματος. Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του προς τον Τούρκο ομόλογό του, Ερντογάν, για το περιστατικό.

Στο μήνυμά του, ο Αλίεφ έγραψε:

«Μας προκάλεσε βαθιά θλίψη η τραγική είδηση για την απώλεια στρατιωτικών στο δυστύχημα του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από την πόλη Γκάντζα και συνετρίβη εντός του γεωργιανού εδάφους.»

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, συμμερίζομαι τη λύπη σας και, εκ μέρους εμού και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς εσάς, τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, καθώς και προς τον αδελφό λαό της Τουρκίας,» ανέφερε.

Οι αρχές δήλωσαν ότι έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στον δήμο Σιγνάγκι, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, και ότι έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα.

Το C-130E Hercules, ένα τακτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με τέσσερις κινητήρες ελικοστρόβιλους, χρησιμοποιείται ευρέως από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις για τη μεταφορά προσωπικού και τη διενέργεια επιχειρήσεων εφοδιαστικής υποστήριξης.