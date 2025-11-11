Η Google επενδύει €5,5 δισ. σε κέντρα δεδομένων στη Γερμανία

Η Google ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επενδύσει 5,5 δισ. ευρώ στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια, καθώς επιχειρεί να διευρύνει την υποδομή και τη χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων της στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει νέο κέντρο δεδομένων στο Ντίτσενμπαχ, κοντά στη Φρανκφούρτη, ανέφερε ο τεχνολογικός κολοσσός ενόψει συνέντευξης τύπου που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο.

Ανώνυμη πηγή δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη στο Reuters ότι το επενδυτικό σχέδιο της Google περιλαμβάνει επίσης την επέκταση της εγκατάστασης της στην πόλη Χανάου, επίσης στη γερμανική κεντρική περιοχή Χέσεν και κοντά στη Φρανκφούρτη.

Στέλεχος της Google ανέφερε ότι η επένδυση θα γίνει χωρίς επιδότηση από το γερμανικό δημόσιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επένδυση θα έχει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τη γερμανική οικονομία, εξασφαλίζοντας 9.000 θέσεις εργασίας ετησίως.