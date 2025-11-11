Ζελένσκι: Η κατάσταση στο Ποκρόφσκ παραμένει δύσκολη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στην εμπόλεμη πόλη Ποκρόφσκ παραμένει δύσκολη και ότι οι κακές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες κλιμακώνονται.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνομιλία που είχε με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Μόσχα αυξάνει τις επιθέσεις της στην νότια περιοχή της Ζαπορίζια.

«Η κύρια εστίασή μας αυτή τη στιγμή είναι στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ και στην περιοχή της Ζαπορίζια, όπου οι Ρώσοι αυξάνουν τον αριθμό και την κλίμακα των επιθέσεων. Η κατάσταση εκεί παραμένει δύσκολη, εν μέρει λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν τις επιθέσεις. Αλλά συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τον κατακτητή, και ευχαριστώ κάθε μία από τις μονάδες μας, κάθε μαχητή που συμμετέχει στην υπεράσπιση των θέσεων της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο Κουπιάνσκ είναι κάπως ευκολότερη – οι δυνάμεις μας έχουν επιτύχει αποτελέσματα εκεί, και αυτό είναι το μοτίβο των τελευταίων εβδομάδων» έγραψε στο X ο Ζελένσκι.