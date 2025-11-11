#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΥΠΕΞ Λιθουανίας: Αρνείται συνομιλίες με Λευκορωσία για άνοιγμα των συνόρων

Τα σημεία συνοριακής διέλευσης ανάμεσα στη Λιθουανία και τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά για ταξιδιώτες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου

ΥΠΕΞ Λιθουανίας: Αρνείται συνομιλίες με Λευκορωσία για άνοιγμα των συνόρων

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 22:34

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις δήλωσε σήμερα ότι συνέστησε να μην γίνουν δεκτές συνομιλίες με τη Λευκορωσία για εκ νέου άνοιγμα των σημείων ελέγχου στα σύνορα των δύο χωρών, αφότου ο πρόεδρος της Λευκορωσίας έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών της χώρας του να διεξαγάγει συνομιλίες με τη Λιθουανία για το θέμα αυτό.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να διεξαγάγει συνομιλίες με τη Λιθουανία σχετικά με σημεία ελέγχου στα σύνορα των δύο χωρών.

Τα σημεία συνοριακής διέλευσης ανάμεσα στη Λιθουανία και τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά για ταξιδιώτες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση σε πρόσφατες διαταραχές του εναέριου χώρου από μπαλόνια λαθρεμπόρων, δήλωσε νωρίτερα η Λιθουανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βέλγιο: Νέο ακροδεξιό κόμμα με την ονομασία... «TRUMP»

ΕΕ: Ασαφές τι συμφώνησαν Τραμπ-Ορμπαν για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Κινητοποιήσεις στην Πορτογαλία, ξηλώνονται εργατικά δικαιώματα

H Δανία απαγόρευσε την πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα στους ανήλικους κάτω των 15

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο