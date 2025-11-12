«Οι Ιταλοί συνεχίζουν να μεταναστεύουν», δείχνει έρευνα της Καθολικής Εκκλησίας

Έρευνα του ιδρύματος Migrantes και της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας «Cei», η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στη Ρώμη δείχνει ότι οι Ιταλοί συνεχίζουν να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού με ιταλικό διαβατήριο είναι 6.400.000, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια μετανάστευσαν συνολικά 1.644.000 πολίτες. Την ίδια χρονική περίοδο επέστρεψαν στη χώρα 817.000 Ιταλοί.

Το 2024, το ποσοστό πολιτών που αποφάσισε να φύγει για να ζήσει μόνιμα στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 36,5% σε σχέση με το 2023. Οι περισσότεροι Ιταλοί που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν, επιλέγουν ευρωπαϊκές χώρες και πιο συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελβετία τη Γαλλία και την Ισπανία. Εκτός Γηραιάς Ηπείρου, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία.

Η «μετανάστευση της τρίτης χιλιετίας» δεν αφορά μόνον τις φτωχότερες περιοχές του ιταλικού Νότου αλλά -σε σημαντικό βαθμό- και τις βορειοανατολικές περιφέρειες της χώρας. Το 72% των Ιταλών που τα τελευταία 20 χρόνια επέλεξε να ζήσει στο εξωτερικό, είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών, αλλά δεν λείπουν και συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν την συγκεκριμένη απόφαση για να επωφεληθούν ευνοϊκότερων φορολογικών διατάξεων, όπως και για να φροντίσουν τα εγγόνια τους.

Το 20% των πολιτών που αποφάσισαν την τελευταία διετία να μετακομίσουν σε άλλη χώρα διαθέτει διπλή υπηκοότητα και απέκτησε την ιταλική ιθαγένεια έπειτα από παραμονή αρκετών ετών στη χώρα. «Η Ιταλία, όπως προκύπτει από την έρευνα αυτή, είναι μια χώρα από την οποία πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να φεύγουν. Την ίδια στιγμή, όμως, είναι και μια χώρα σε θέση να μορφώσει κορυφαίους επιστήμονες και ταλέντα που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο», υπογραμμίζει το ίδρυμα Migrantes.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ