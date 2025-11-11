#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κλίμα: Στην Αιθιοπία η COP32, Τουρκία και Αυστραλία ερίζουν για την COP31

Η ομάδα των αφρικανικών χωρών επέλεξε την Αιθιοπία για την παγκόσμια σύνοδο του 2027 για το κλίμα. Ωστόσο η συνάντηση της επόμενης χρονιάς κινδυνεύει να «τιναχθεί στον αέρα» και να καταλήξει στη... Βόννη, λόγω γεωγραφικών διαφωνιών.

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 20:06

Η 32η Σύνοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP32), που κάθε χρόνο αλλάζει γεωγραφική περιοχή, θα φιλοξενηθεί το 2027 στην Αιθιοπία, όπως συμφώνησαν σήμερα οι αφρικανικές χώρες.

Η ομάδα των αφρικανικών χωρών «επέλεξε την Αιθιοπία», ανακοίνωσε ο Ρίτσαρντ Μουγιούνγκι, ο πρόεδρος των Αφρικανών αντιπροσώπων στην COP30 που διεξάγεται στο Μπελέμ της Βραζιλίας.

Η απόφαση είναι προς το παρόν ανεπίσημη και θα πρέπει να εγκριθεί και τυπικά απ' όλες τις χώρες στη σύνοδο του Μπελέμ, που λήγει στις 21 Νοεμβρίου.

Οι κλιματικές σύνοδοι του ΟΗΕ οργανώνονται κάθε χρόνο σε κάποια από τις πέντε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχουν χωριστεί οι χώρες μέλη. Το 2027 ήταν η σειρά της Αφρικής και η Αιθιοπία κέρδισε τη διοργάνωση, απέναντι στη Νιγηρία.

Προς το παρόν, η τοποθεσία της COP31, που θα διεξαχθεί το 2026, έχει μπλοκαριστεί αφού η Τουρκία αρνείται να αποσύρει την υποψηφιότητά της (για την Αττάλεια) και να δώσει τη διοργάνωση στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Οι δύο χώρες ανήκουν στην ομάδα της «Δυτικής Ευρώπης και άλλων χωρών». Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και, αν δεν ληφθεί οριστική απόφαση στο Μπελέμ, η COP31 θα γίνει κατ’ ανάγκην στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη.

