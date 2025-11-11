#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ορμπαν: Η Ουγγαρία μπορεί να λάβει στήριξη έως $20 δισ. από τις ΗΠΑ

«Δώσαμε τα χέρια» με Τραμπ ότι αν η Ουγγαρία αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες οι ΗΠΑ θα μας παράσχουν οικονομική στήριξη, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 19:29

Η Ουγγαρία θα μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις με πέντε διαφορετικές γραμμές χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για να ενισχύσει τα οικονομικά της στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, δήλωσε την Τρίτη ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

«Συμφώνησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και δώσαμε τα χέρια για αυτό, ότι αν η Ουγγαρία αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε οικονομικές δυσκολίες, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις τέσσερις ή πέντε διεθνώς γνωστές, διαφανείς και ορατές γραμμές χρηματοδότησης», δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξή στο ιδιωτικό κανάλι ATV.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Όρμπαν τόνισε ότι η στήριξη από τις ΗΠΑ μπορεί να φτάσει τα 10 με 20 δισ. δολάρια. 

