Τύμπανα πολέμου χτυπούν στη Βενεζουέλα

Μεγάλη, πανεθνική ανάπτυξη του στρατού για να αντιμετωπίσει την αμερικανική ναυτική παρουσία στα ανοιχτά των ακτών της ανακοίνωσε η Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον δραστηριοποιείται στρατιωτικά στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, αναπτύσσοντας ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις που, όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν στον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών.

Ωστόσο, η επιχείρηση έχει πυροδοτήσει φόβους στο Καράκας ότι απώτερος στόχος των ΗΠΑ είναι η απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σε ύδατα κοντά στη Λατινική Αμερική έφτασε εξάλλου το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, εντείνοντας τη μαζική ναυτική παρουσία που έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να κλιμακώσει δραματικά τη θανατηφόρα εκστρατεία της κατά των ναρκωτικών, πιθανώς μέσω άμεσων επιθέσεων στη Βενεζουέλα.

Το Gerald Ford και τα τρία συνοδευτικά πολεμικά πλοία έφτασαν στην περιοχή σήμερα Τρίτη, ανέφερε το αμερικανικό Ναυτικό. Τα πλοία έχουν περάσει στην ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων της Νότιας Διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει μέρος του Ατλαντικού Ωκεανού και οδούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών στον Ειρηνικό.

«Αυτές οι δυνάμεις θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν τις τρέχουσες δυνατότητες για παρεμπόδιση της διακίνησης ναρκωτικών και εξάρθρωση διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

Η άφιξη του Ford ανεβάζει τον αριθμό των αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή σε διψήφιο αριθμό - εκπληκτική στρατιωτική παρουσία για μια περιοχή που ιστορικά έχει δει μόνο ένα ή δύο πλοία του Ναυτικού να βοηθούν την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ σε συνήθεις αποστολές καταπολέμησης ναρκωτικών.

Οι δυνάμεις της Ουάσιγκτον έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε τουλάχιστον 20 σκάφη σε διεθνή ύδατα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 76 ανθρώπους, σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα πλοία χρησιμοποιήθηκαν για λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή ότι αποτελούσαν απειλή για τη χώρα.

Ειδικοί στο δίκαιο του πολέμου υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ είναι παράνομη, επειδή τα μικρά σκάφη που στοχοποιούνται μεταφέρουν πολίτες που φέρονται να εμπλέκονται σε αγοραπωλησίες ναρκωτικών και όχι ενόπλους που απειλούν τις ΗΠΑ ή τους πολίτες τους.

Το Υπουργείο Άμυνας της Βενεζουέλας εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα Τρίτη περί «μαζικής ανάπτυξης» χερσαίων, θαλάσσιων, αεροπορικών, ποτάμιων και πυραυλικών δυνάμεων, καθώς και πολιτικών πολιτοφυλακών.

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι VTV μετέδωσε πλάνα από ομιλίες στρατιωτικών ηγετών σε διάφορες πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει δημόσια για την επέκταση της εκστρατείας ώστε να συμπεριλάβει στόχους στην ξηρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιδείξει ιδιαίτερη εμμονή με τη Βενεζουέλα και τον ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο, κατηγορώντας τον ότι στέλνει βίαιους εγκληματίες και ναρκωτικά στις ΗΠΑ — και τροφοδοτώντας εικασίες ότι σκοπεύει να απομακρύνει βίαια τον Μαδούρο από την εξουσία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα πολέμου με τη Βενεζουέλα, αλλά είπε ότι οι μέρες του Μαδούρο ήταν μετρημένες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης αναπτύξει πολεμικά αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο. Το Ford, το οποίο είναι το πιο σύγχρονο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Ναυτικού, φέρει 4.000 ναύτες. Συνοδεύεται από τα αντιτορπιλικά USS Bainbridge, USS Mahan και USS Winston S. Churchill.