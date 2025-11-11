Αμπάς σε Μακρόν: Δέσμευση για εκλογές στην Παλαιστίνη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς επανέλαβε σήμερα από το Παρίσι, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ότι δεσμεύεται να προχωρήσει σε «μεταρρυθμίσεις» της Παλαιστινιακής Αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η γρήγορη διεξαγωγή εκλογών.

«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας εδώ, ενώπιόν σας, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις», είπε ο Αμπάς μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Μακρόν. Οι μεταρρυθμίσεις περνούν μέσα «από την οργάνωση προεδρικών και βουλευτικών εκλογών», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι θα διεξαχθούν «έναν χρόνο αφού περάσουμε στη δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προϋποθέτει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Μαχμούντ Αμπάς και ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συγκροτήσουν μια κοινή επιτροπή που θα εξετάσει το Σύνταγμα του παλαιστινιακού κράτους, το οποίο αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τη Γαλλία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ