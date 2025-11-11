#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αμπάς σε Μακρόν: Δέσμευση για εκλογές στην Παλαιστίνη

Στο Παρίσι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής. Κοινή επιτροπή θα εξετάσει το Σύνταγμα του παλαιστινιακού κράτους, το οποίο αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τη Γαλλία.

Αμπάς σε Μακρόν: Δέσμευση για εκλογές στην Παλαιστίνη

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 20:43

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς επανέλαβε σήμερα από το Παρίσι, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ότι δεσμεύεται να προχωρήσει σε «μεταρρυθμίσεις» της Παλαιστινιακής Αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η γρήγορη διεξαγωγή εκλογών.

«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας εδώ, ενώπιόν σας, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις», είπε ο Αμπάς μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Μακρόν. Οι μεταρρυθμίσεις περνούν μέσα «από την οργάνωση προεδρικών και βουλευτικών εκλογών», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι θα διεξαχθούν «έναν χρόνο αφού περάσουμε στη δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προϋποθέτει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Μαχμούντ Αμπάς και ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συγκροτήσουν μια κοινή επιτροπή που θα εξετάσει το Σύνταγμα του παλαιστινιακού κράτους, το οποίο αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τη Γαλλία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς θα υποδεχτεί αύριο ο Μακρόν

Μελόνι-Παλαιστινιακό: Στη Ρώμη ο Μαχμούντ Αμπάς

Μέντορας Μακρόν: Είναι ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας

Τραμπ: Πολύ σύντομα θα αναπτυχθεί στη Γάζα διεθνής δύναμη σταθεροποίησης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο