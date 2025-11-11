Bloomberg: Oι ΗΠΑ εξετάζουν την κατασκευή στρατιωτικής βάσης «κοντά στη Γάζα»

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής προσωρινής βάσης ικανής να στεγάσει 10.000 άτομα κοντά στη Γάζα, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο ανάθεσης έργου.

Το Πολεμικό Ναυτικό ζήτησε εκτίμηση κόστους από μια λίστα προεγκεκριμένων εταιρειών για την κατασκευή «μιας προσωρινής, αυτάρκους στρατιωτικής βάσης επιχειρήσεων, ικανής να υποστηρίξει 10.000 άτομα», σύμφωνα με αίτημα παροχής πληροφοριών (Request for Information) που έχει δει το Bloomberg News.

Το αίτημα προσδιορίζει τον πιθανό τόπο εγκατάστασης ως «κοντά στη Γάζα, στο Ισραήλ».

Εστάλη στις εταιρείες στις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δύο πηγές του Bloomberg. Οι απαντήσεις έπρεπε να υποβληθούν έως τις 3 Νοεμβρίου.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το αίτημα αποτελεί ένα πρώτο βήμα στους σχεδιασμούς για μια πιθανή βάση στο νότιο Ισραήλ, η οποία θα φιλοξενήσει τη δύναμη σταθεροποίησης. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι δεν θα εμπλακούν Αμερικανοί στρατιώτες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει εγκρίνει ακόμη ένα τέτοιο βήμα.

«Η ιστορία αυτή βασίζεται σε ένα και μόνο έγγραφο, που συντάχθηκε από τυχαία άτομα εντός του στρατού», δήλωσε η Λέβιτ όταν της ζητήθηκε σχόλιο. «Ένα τέτοιο σχέδιο δεν έχει εξεταστεί ούτε εγκριθεί από τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πρέπει να θεωρείται ως επίσημο σχέδιο για τη Μέση Ανατολή» πρόσθεσε.