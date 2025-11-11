#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ρουμανία: Ο υπουργός Ενέργειας ζητά να τεθεί υπό κρατικό έλεγχο η Lukoil

Η Lukoil διαθέτει 320 πρατήρια καυσίμων στη Ρουμανία και λειτουργεί το τρίτο σε μέγεθος διυλιστήριο της χώρας.

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 21:58

Η Ρουμανία πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο της τοπικής θυγατρικής της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, ώστε να διασφαλίσει ότι το εθνικό σύστημα ενέργειας είναι σταθερό, οι διεθνείς κυρώσεις επιβάλλονται και οι θέσεις εργασίας προστατεύονται, δήλωσε απόψε ο υπουργός Ενέργειας Μπογκντάν Ιβάν.

Η Lukoil διαθέτει 320 πρατήρια καυσίμων στη Ρουμανία.

Λειτουργεί το τρίτο σε μέγεθος διυλιστήριο της χώρας και έχει δικαιώματα εξόρυξης σε ένα τμήμα της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Ιβάν δεν διευκρίνισε ποια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα πρέπει να αναλάβει το κράτος, ούτε το πώς θα γίνει αυτό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

