Συνεργασία Google - Turkcell για hyperscale data center

Η Google της Alphabet Inc. συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της Τουρκίας για την κατασκευή του πρώτου μεγάλου data center (hyperscale data center) στη χώρα, δίνοντας στον τεχνολογικό κολοσσό την ευκαιρία να επεκτείνει την παρουσία του σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ανακοίνωσε ότι προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Google Cloud για την ανάπτυξη ενός συστήματος cloud που θα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις συστοιχίες δικτύων (network clusters) έως το 2029.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Turkcell να λειτουργεί τόσο ως πάροχος υποδομών, όσο και ως μεταπωλητής υπηρεσιών Google Cloud, σε μια αγορά η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, θα αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 20% ετησίως, φθάνοντας τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο. Η Turkcell σημείωσε ότι η συνεργασία αυτή εδραιώνει τις φιλοδοξίες της Τουρκίας να καταστεί περιφερειακό κέντρο ψηφιακών υπηρεσιών και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

«Θα είναι το πρώτο hyperscale data center στην Τουρκία. Η συμφωνία αυτή θα καταστήσει την Turkcell παγκόσμιο κέντρο cloud», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλί Ταχά Κοτς στο Bloomberg HT.

Ένα hyperscale data center είναι μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση που στεγάζει χιλιάδες διακομιστές, οι οποίοι τροφοδοτούν τα πάντα — από υπολογιστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και πλατφόρμες streaming, έως αποθηκευτικές λύσεις και υπηρεσίες cloud.

Η Turkcell θα επενδύσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια έως το 2032 στο πλαίσιο της συνεργασίας και αναμένει ότι η χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων της θα υπερδιπλασιαστεί μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου. Η εταιρεία στοχεύει επίσης σε εξαπλασιασμό των εσόδων της από υπηρεσίες cloud και data centers, σε όρους δολαρίου, κατά την ίδια περίοδο.