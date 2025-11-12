#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρατομήθηκε ο ουκρανός υπουργός Δικαιοσύνης εν μέσω σκανδάλων

Διεξάγεται έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά επτά αξιωματούχων.

Καρατομήθηκε ο ουκρανός υπουργός Δικαιοσύνης εν μέσω σκανδάλων

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 10:25

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έπαυσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός, εν μέσω έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο διευκρίνισε μέσω του Telegram ότι η έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Ο Γκαλουστσένκο, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Ενέργειας, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, είχε ανακοινώσει χθες, Τρίτη, το υπουργείο του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αυτό σχετίζεται με την έρευνα για την υπόθεση διαφθοράς, η οποία διεξάγεται από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΓΚΔ).

Η φωνή του Γκαλουστσένκο έχει καταγραφεί σε ηχογραφημένη συνομιλία με μερικούς από τους υπόπτους στην υπόθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΕΓΚΔ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Γκαλουστσένκο συμφώνησε με την απόφαση της κυβέρνησης λέγοντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «η αναστολή των καθηκόντων μου για το διάστημα που θα διαρκέσει η έρευνα είναι ένα πολιτισμένο και αρμόζον σενάριο».

«Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου στη νομική αρένα και θα αποδείξω τη θέση μου», πρόσθεσε ο Γκαλουστσένκο χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έρευνας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρουμανία: Εντόπισε πιθανά συντρίμμια drone μετά από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Διχάζουν την Ευρώπη οι Ουκρανοί κομάντος που ανατίναξαν τους Nord Stream

Ουκρανία: Mega-σκάνδαλο συγκλονίζει τον στενό κύκλο Ζελένσκι

Επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα για συνάντηση με Μητσοτάκη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο