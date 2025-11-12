Σκιώδη στόλο για μεταφορά ρωσικού LNG σκαρώνει η Κίνα

Η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της για την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου που βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις, ξεκινώντας τη δημιουργία εγχώριου «σκιώδους στόλου» που μπορεί να μεταφέρει το υπερψυγμένο καύσιμο παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην εμβληματική βιομηχανία του Κρεμλίνου, μεταδίδει το Bloomberg.

Η μεγαλύτερη εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο διαθέτει άφθονο — και συχνά φθηνότερο — φυσικό αέριο, που διοχετεύεται μέσω αγωγών. Οι εναλλακτικές αγορές μέσω θαλάσσης, ωστόσο, αποτελούν τρόπο περαιτέρω διαφοροποίησης του εφοδιασμού, ενώ παράλληλα ενισχύουν τους δεσμούς με τη Ρωσία. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταστήσει το LNG βασικό στοιχείο των μελλοντικών σχεδίων του για ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές, ενώ η χώρα χρειάζεται επειγόντως πρόθυμους αγοραστές.

Η προσπάθεια βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Οι κινήσεις και η ιδιοκτησία των δεξαμενόπλοιων αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα που παρατηρούνται στο ρωσικό πετρέλαιο και LNG, όπου έχει δημιουργηθεί σκιώδης στόλος για να αντισταθμίσει την απώλεια πωλήσεων μέσω αγωγών προς την Ευρώπη, προσθέτει το Bloomberg.

Το δεξαμενόπλοιο LNG CCH Gas, που μεταφέρει ρωσικό φορτίο και βρίσκεται στη μαύρη λίστα, κρύβει την τοποθεσία του καθώς πλησιάζει σε κινεζικό λιμάνι, σύμφωνα με δεδομένα δορυφόρων και ναυτιλιακών δεδομένων. Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του, η CCH-1 Shipping, έχει διεύθυνση στο Χονγκ Κονγκ που είναι η ίδια με την εταιρεία ταχυδρομικών θυρίδων Samxin Secretarial Services - κοινή πρακτική για εταιρείες που επιδιώκουν να αποκρύψουν την πραγματική κυριότητα, διότι εμπορεύονται καύσιμα από το Ιράν ή τη Ρωσία.

Ένα άλλο πλοίο LNG, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Kunpeng, εμφανίστηκε στη Σιγκαπούρη με παρόμοια δομή - αδιαφανή και επομένως εξαιρετικά ασυνήθιστη για τον κλάδο, ο οποίος απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες και τείνει να συγκεντρώνεται σε μικρή ομάδα πλοιοκτητών. Μεταβίβασε την ιδιοκτησία και τη διαχείρισή του σε λιγότερο γνωστές εταιρείες στην Κίνα και τα Νησιά Μάρσαλ νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis. Οι διευθύνσεις συνδέονται με εταιρείες που έχουν εμπορευτεί άλλα καύσιμα που βρίσκονται στη μαύρη λίστα.

Η Ρωσία κατασκευάζει τον δικό της σκοτεινό στόλο LNG από πέρυσι, συγκεντρώνοντας διψήφιο αριθμό πλοίων, εγγεγραμμένα σε εικονικές εταιρείες από τη Ρωσία έως την Ινδία. Αυτό συμβαίνει καθώς οι κυβερνήσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ασκούν μεγαλύτερη πίεση στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Η δημιουργία σκιώδους στόλου για LNG δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κι αυτό γιατί τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμο σε συνθήκες -162C απαιτούν πιο σύνθετη τεχνολογία για τη φόρτωση και τη μεταφορά σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Ενώ σήμερα υπάρχουν σχεδόν 8.000 πετρελαιοφόρα διαφόρων μεγεθών, ολόκληρη η βιομηχανία LNG πλησιάζει τα 800 πλοία, πράγμα που σημαίνει ότι η απόκρυψη της τοποθεσίας τους είναι δύσκολη.