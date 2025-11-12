Ιράκ: Επανεκλογή του φιλοϊρανού Σουντάνι

Το ψηφοδέλτιο του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι κατήγαγε ευρεία νίκη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές προσκείμενες στον πολιτικό σχηματισμό του.

Το σιιτικό ψηφοδέλτιο του Σουντάνι «Συνασπισμός για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη» κατήγαγε «μείζονα νίκη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος προσκείμενος στον πρωθυπουργό, ενώ δύο άλλες πηγές είπαν ότι έχει εξασφαλίσει περίπου 50 έδρες στο κοινοβούλιο και καθίσταται η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.

Η ιρακινή εκλογική επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει απόψε τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της έκτης εκλογικής αναμέτρησης μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν.

Ο Σουντάνι, ο οποίος ελπίζει να κερδίσει δεύτερη θητεία, έχει επιβληθεί στην ιρακινή πολιτική σκηνή, αφού ανήλθε στην εξουσία πριν από τρία χρόνια χάρη στην υποστήριξη συμμαχίας στην οποία συμμετείχαν σιιτικά φιλοϊρανικά κόμματα και παρατάξεις.

Οι Ιρακινοί ψήφισαν χθες Τρίτη για να εκλέξουν το κοινοβούλιό τους, με συμμετοχή που ξεπέρασε το 55%, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, ποσοστό αναπάντεχο γι' αυτή την ψηφοφορία, την οποία παρακολουθούν από κοντά η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον, μεταξύ των οποίων η Βαγδάτη προσπαθεί να ισορροπήσει.

Το ποσοστό της συμμετοχής κατέγραψε ισχυρή αύξηση σε σχέση με το ιστορικά χαμηλό ρεκόρ του 41% στις εκλογές του 2021.

Οι εκλογές ανοίγουν τον δρόμο για νέο πρόεδρο της χώρας -τιμητική θέση την οποία καταλαμβάνει Κούρδος- και πρωθυπουργό -παραδοσιακά σιίτη- ο οποίος θα επιλεγεί έπειτα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις. Σουνίτης θα καταλάβει τη θέση του προέδρου του κοινοβουλίου.

Καθώς η απόλυτη πλειοψηφία είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να επιτευχθεί από ένα και μόνο ψηφοδέλτιο, ο Σουντάνι, εφόσον επιβεβαιωθεί η νίκη του, θα πρέπει να σχηματίσει συμμαχία για να εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ