Λιβύη: Ναυάγιο πλοιαρίου με 42 νεκρούς μετανάστες

Σαράντα δύο άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Σουδανοί, θεωρούνται νεκροί μετά το ναυάγιο πλοιαρίου που μετέφερε δεκάδες μετανάστες στις 3 Νοεμβρίου στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), διευκρινίζοντας ότι επτά άνθρωποι διασώθηκαν.

«Στις 8 Νοεμβρίου οι λιβυκές αρχές διεξήγαγαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά το ναυάγιο φουσκωτού σκάφους», το οποίο μετέφερε 49 μετανάστες (47 άνδρες και 2 γυναίκες) από χώρες της Αφρικής - το Σουδάν, τη Νιγηρία, το Καμερούν και τη Σομαλία-, επεσήμανε ο ΔΟΜ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «αφού παράδερναν στη θάλασσα για έξι ημέρες, μόνο επτά άνδρες –τέσσερις Σουδανοί, δύο Νιγηριανοί και ένας Καμερουνέζος- διασώθηκαν», ενώ «42 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και θεωρούνται νεκροί».

Το φουσκωτό σκάφος αναχώρησε από τη Ζουγουάρα στις 3 Νοεμβρίου τα ξημερώματα και έξι ώρες αργότερα, λόγω της κακοκαιρίας, η μηχανή του έπαθε βλάβη με αποτέλεσμα να ανατραπεί και όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

Το τραγικό δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγες εβδομάδες έπειτα από άλλα αντίστοιχα ναυάγια στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα στην Ιταλία και της Σουρμάν στη Λιβύη, υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στη μεταναστευτική οδό της κεντρικής Μεσογείου, σημείωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Με βάση τα στοιχεία του Missing Migrants Project του ΔΟΜ, ήδη περισσότεροι από 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους σ' αυτή τη μεταναστευτική οδό από την αρχή του έτους.

«Αυτό το τελευταίο ναυάγιο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία, επέκταση ασφαλών και τακτικών οδών μετανάστευσης και πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για την πρόληψη περαιτέρω απωλειών ζωών», πρόσθεσε ο ΔΟΜ.

Εξάλλου, περίπου 33.000 μετανάστες έχουν πνιγεί ή αγνοούνται στη Μεσόγειο από το 2014, σύμφωνα με το Missing Migrants Project.

Ξαναρχίζουν επιχειρήσεις οι Γιατροί χωρίς Σύνορα

Στο μεταξύ οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) επισήμαναν σήμερα ότι επαναλαμβάνουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην κεντρική Μεσόγειο, τις οποίες είχαν διακόψει τον Δεκέμβριο του 2024 λόγω των περιοριστικών πολιτικών και νόμων της Ιταλίας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση εξήγησε ότι κατάφερε να επιστρέψει στις δραστηριότητές της χάρη σ' ένα πιο μικρό και γρήγορο σκάφος, με το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την πρακτική των ιταλικών αρχών να ορίζουν απομακρυσμένα λιμάνια, συχνά στο βόρειο τμήμα της χώρας, για την αποβίβαση των διασωθέντων μεταναστών.

«Επιστρέψαμε για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας να διασώσουμε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, που αναγκάζονται να επιβιβάζονται σε μη αξιόπλοα σκάφη, αφού έχουν υπομείνει φρικτές και απάνθρωπες συνθήκες, κράτηση, κακοποιήσεις και εκβιασμούς στη Λιβύη», ανακοίνωσε ο Χουάν Ματίας Γκιλ, εκπρόσωπος των δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης των MSF.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο AFP ότι «αυτά τα τραγικά γεγονότα υπογραμμίζουν για ακόμη μια φορά την ανάγκη να ενταθούν οι κοινές προσπάθειες με τους εταίρους μας, κυρίως τη Λιβύη, για την πρόληψη αυτών των επικίνδυνων διελεύσεων και την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων λαθρεμπορίας μεταναστών που θέτουν σε κίνδυνο ζωές».

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει καταγράψει φέτος συνολικά περισσότερους από 1.700 νεκρούς και αγνοούμενους στις μεταναστευτικές οδούς της Μεσογείου και στα ανοιχτά της δυτικής Αφρικής, στον Ατλαντικό.

