#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τραμπ σε Χέρτσογκ: Δώσε χάρη στον Μπίμπι

Επιστολή του Αμερικανού προέδρου στον Ισραηλινό ομόλογό του υπέρ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διώκεται για διαφθορά. Σέβεται την «ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», παρ' όλα αυτά μιλά για πολιτική δίωξη κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Τραμπ σε Χέρτσογκ: Δώσε χάρη στον Μπίμπι

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 14:29

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ για να του ζητήσει να δώσει χάρη στον υπόδικο με κατηγορίες περί διαφθοράς Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με τρία κατηγορητήρια. Οι δίκες του έχουν αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

«Αν και σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις επιταγές του», διαβεβαιώνει ο Τραμπ, «πιστεύω ότι αυτή ή "υπόθεση" κατά του Μπίμπι, που έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου επί μακρόν, και εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μια πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη».

Το γραφείο του προέδρου του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι όποιος ζητά προεδρική χάρη οφείλει να υποβάλει επίσημη αίτηση σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Τραμπ κατά την ομιλία του ενώπιον της Κνεσέτ είχε ζητήσει από τον Ισαάκ Χέρτσογκ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χριστοδουλίδης: Θετικές εξελίξεις στη Μέση Αματολή χάρη στον Τραμπ

«Υποχρεωμένος» δηλώνει ο Τραμπ να μηνύσει το BBC

O Νετανιάχου συζήτησε τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας με τον Κούσνερ

Τύμπανα πολέμου χτυπούν στη Βενεζουέλα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο