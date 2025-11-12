Visa: Πρόσβαση σε κεφάλαια με νέο πρόγραμμα πληρωμών σε Stablecoin

Στο πλαίσιο του Web Summit, η Visa ανακοίνωσε σήμερα (12/11) ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και πλατφόρμες να αποστέλλουν πληρωμές απευθείας στα πορτοφόλια stablecoin των παραληπτών.

Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Visa Direct, οι πληρωμές μπορούν να χρηματοδοτούνται σε συμβατικά νομίσματα, ενώ οι παραλήπτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα κεφάλαιά τους σε stablecoins που υποστηρίζονται από το δολάριο ΗΠΑ (USD), όπως το USDC. Με αυτόν τον τρόπο, η Visa μετασχηματίζει την ταχύτητα και την προσβασιμότητα των διεθνών πληρωμών.

Η καινοτομία αυτή επεκτείνει τις δυνατότητες του Visa Direct, προσφέροντας σε δημιουργούς, ελεύθερους επαγγελματίες και marketplaces ένα σταθερό μέσο αποθήκευσης αξίας και ταχύτερη πρόσβαση στα κεφάλαιά τους, ακόμη και σε αγορές όπου επικρατεί νομισματική αστάθεια ή υπάρχει περιορισμένη τραπεζική υποδομή.

«Η εισαγωγή των πληρωμών σε stablecoin έχει στόχο να προσφέρει πραγματικά καθολική πρόσβαση στα χρήματα, μέσα σε λίγα λεπτά και όχι σε ημέρες, σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε η Sevi Vassileva, αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια της Visa για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ. «Είτε πρόκειται για έναν δημιουργό που αναπτύσσει το ψηφιακό του brand, μια επιχείρηση που επεκτείνεται σε νέες διεθνείς αγορές, είτε για έναν ελεύθερο επαγγελματία που εργάζεται διασυνοριακά, όλοι επωφελούνται από ταχύτερες και πιο ευέλικτες πληρωμές».

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report, η ταχύτερη πρόσβαση στα κεφάλαια αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου προτιμούν τις ψηφιακές μεθόδους πληρωμής. Συγκεκριμένα, το 57% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους είναι το βασικό κίνητρο για την επιλογή ψηφιακών τρόπων πληρωμής για την εργασία δημιουργίας περιεχομένου.

To πρόσφατο πιλοτικό πρόγραμμα προωθεί την καινοτομία της Visa στις πληρωμές που βασίζονται σε stablecoins. Τον Σεπτέμβριο, στο SIBOS, το Visa Direct ανακοίνωσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προχρηματοδοτούν πληρωμές χρησιμοποιώντας stablecoins, καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση και προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία σε εκατομμύρια χρήστες.

Κύρια σημεία των πληρωμών Visa Direct Stablecoin