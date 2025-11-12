Η Citigroup πουλά τη ρωσική της τράπεζα με υπογραφή Πούτιν

Διάταγμα που επιτρέπει στη Citigroup να πουλήσει τη ρωσική τράπεζά της στη Renaissance Capital υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ρωσική κυβέρνηση δημοσίευσε σήμερα Τετάρτη το υπογεγραμμένο προεδρικό διάταγμα, που επιτρέπει την πώληση. Το έγγραφο δεν περιείχε άλλες λεπτομέρειες, αναφέρει το Bloomberg.

Η Citigroup δήλωσε τον Αύγουστο του 2022 ότι σταματά τις καταναλωτικές και εμπορικές τραπεζικές της δραστηριότητες στη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν αντέδρασε στη φυγή δυτικών εταιρειών από τη Ρωσία μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 με διάταγμα που απαιτούσε την έγκριση όλων των συμφωνιών που αφορούσαν κατοίκους των λεγόμενων μη φιλικών χωρών. Η ειδική κυβερνητική επιτροπή επέβαλε δρακόντειες απαιτήσεις στις εταιρείες που ζητούν άδεια εξόδου από τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών περικοπών στην αξία των περιουσιακών στοιχείων και εισφορών στον κρατικό προϋπολογισμό.