ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν έχει καθυστερήσει πολύ

Η μη πρόσβαση του Οργανισμού σε πυρηνικό υλικό στο Ιράν για πέντε μήνες σημαίνει ότι η επαλήθευση έχει καθυστερήσει επί μακρόν, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 16:10

Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιτρέψει σε επιθεωρητές την πρόσβαση σε πυρηνικές μονάδες που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει σήμερα σε εμπιστευτική του έκθεση ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) , προσθέτοντας ότι η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου «έχει καθυστερήσει επί μακρόν».

«Η μη πρόσβαση του Οργανισμού σε πυρηνικό υλικό στο Ιράν για πέντε μήνες σημαίνει ότι η επαλήθευση…έχει καθυστερήσει επί μακρόν», αναφέρει στην έκθεση του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι είναι «κρίσιμο» να μπορέσει να το κάνει αυτό το ταχύτερο δυνατόν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

 

