Υπόθεση Επστάιν: Emails καίνε τον Ντόναλντ Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησαν την Τετάρτη ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία ο Τζέφρι Επστάιν έγραφε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε «περάσει ώρες στο σπίτι μου» με ένα από τα θύματά του.

Ο κ. Τραμπ, θυμίζουν οι New York Times, έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση της επιχείρησης εμπορίας ανθρώπων του Επστάιν. Έχει δηλώσει ότι εκείνος και ο Επστάιν -ο ατιμασμένος χρηματιστής που αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακή φυλακή το 2019- υπήρξαν κάποτε φίλοι, αλλά στη συνέχεια ήρθαν σε ρήξη.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής υποστήριξαν ότι τα μηνύματα, τα οποία επέλεξαν από χιλιάδες σελίδες εγγράφων που έλαβαν, εγείρουν νέα ερωτήματα για τη σχέση των δύο ανδρών.

Σε ένα από αυτά, ο Επστάιν δήλωνε κατηγορηματικά ότι ο κ. Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια», πολλά από τα οποία, όπως διαπίστωσαν αργότερα οι ανακριτές, ήταν ανήλικα. Σε άλλο μήνυμα, ο Επστάιν αναρωτιόταν πώς να απαντήσει στα ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης για τη σχέση τους, καθώς ο Τραμπ άρχιζε να χτίζει πολιτικό προφίλ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Τα μηνύματα είναι βέβαιο ότι θα αναζωπυρώσουν τη διαμάχη στο Κογκρέσο σχετικά με τον τρόπο που η κυβέρνηση Τραμπ χειρίστηκε τα αρχεία του Επστάιν, καθώς και την απόφαση κορυφαίων αξιωματούχων να υπαναχωρήσουν από την υπόσχεσή τους να τα δημοσιοποιήσουν στο σύνολό τους. Το ζήτημα αυτό, που έχει διχάσει τους Ρεπουμπλικανούς και έχει αποξενώσει ορισμένους ακροδεξιούς υποστηρικτές του Τραμπ, είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα όσο παρατεινόταν το κυβερνητικό shutdown.

Ωστόσο, η Βουλή αναμένεται να επανέλθει την Τετάρτη για να εγκρίνει τη νομοθεσία που θα τερματίσει το shutdown και η προσοχή αναμένεται να στραφεί ξανά στην υπόθεση Επστάιν.

«Τα νέα αυτά μηνύματα και η αλληλογραφία εγείρουν προφανή ερωτήματα σχετικά με το τι άλλο αποκρύπτει ο Λευκός Οίκος και για τη φύση της σχέσης μεταξύ του Επστάιν και του προέδρου», δήλωσε ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια, επικεφαλής Δημοκρατικός της Επιτροπής Εποπτείας.

Οι τρεις ξεχωριστές ανταλλαγές μηνυμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη χρονολογούνται όλες μετά τη συμφωνία αποδοχής ενοχής του Επστάιν το 2008 για κατηγορίες περί μαστροπείας, στο πλαίσιο της οποίας οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συμφώνησαν να μην ασκήσουν περαιτέρω διώξεις.

Τα μηνύματα εστάλησαν χρόνια αφότου ο Τραμπ και ο Επστάιν φέρονται να είχαν έρθει σε ρήξη στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ένα από αυτά απευθυνόταν στη μακροχρόνια συνεργάτιδα του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ τα άλλα δύο στον συγγραφέα Μάικλ Γουόλφ.

Σε μήνυμα του Απριλίου 2011, ο Επστάιν έγραψε στη Μάξγουελ -η οποία αργότερα καταδικάστηκε για συμμετοχή στις εγκληματικές του δραστηριότητες: «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι ο σκύλος που δεν γαβγίζει είναι ο Τραμπ». Πρόσθεσε ότι ένα ανώνυμο θύμα «πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του».

«Το σκέφτομαι κι εγώ αυτό», απάντησε η Μάξγουελ.

Σε μήνυμα του Ιανουαρίου 2019, ο Επστάιν έγραψε στον Γουόλφ για τον Τραμπ: «Φυσικά και ήξερε για τα κορίτσια, αφού ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει». Οι Δημοκρατικοί της Βουλής, επικαλούμενοι ανώνυμο πληροφοριοδότη, ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι η Μάξγουελ ετοιμαζόταν να ζητήσει επίσημα από τον Τραμπ να μειώσει την ποινή φυλάκισής της.

Τα μηνύματα παραδόθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας μαζί με ένα ευρύτερο σύνολο εγγράφων από την περιουσία του Επστάιν, τα οποία ζητήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον ίδιο και τη Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Το προσωπικό της επιτροπής απέκρυψε τα ονόματα και τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων από τα μηνύματα. Καθώς το πλήρες σύνολο των εγγράφων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν ήταν σαφές εάν τα μηνύματα αποτελούν αποσπάσματα από ευρύτερες συνομιλίες που θα μπορούσαν να παρέχουν πληρέστερο πλαίσιο.

Ο κ. Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τις συνεχιζόμενες ερωτήσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης «απάτη» που ενορχηστρώνουν οι Δημοκρατικοί. Έχει αποκαλέσει τον Επστάιν «αρρωστημένο τύπο» και έχει επιμείνει ότι ποτέ δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παρανομία μαζί του ή με τη Μάξγουελ.

Ο Τραμπ και ο Επστάιν περνούσαν τον χρόνο τους μεταξύ Νέας Υόρκης και Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και υπήρξαν φίλοι τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000. Η σχέση τους φαίνεται να ψυχράνθηκε γύρω στο 2004, αν και ο Τραμπ και άτομα του περιβάλλοντός του έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές για το γιατί. Μία εκδοχή αναφέρει ότι ήρθαν σε ρήξη αφού προσπάθησαν να πλειοδοτήσουν ο ένας τον άλλο για ένα ακίνητο στην Παλμ Μπιτς.

Την εποχή που ο Επστάιν έστειλε το μήνυμα στη Μάξγουελ το 2011, αποκαλώντας τον Τραμπ «τον σκύλο που δεν γάβγισε», ο Τραμπ ήταν αστέρας ριάλιτι και κοσμική φιγούρα των ταμπλόιντ της Νέας Υόρκης, χρόνια πριν γίνει πρόεδρος.

Περίπου την ίδια περίοδο, σύμφωνα με έγγραφα που είχε δημοσιοποιήσει παλαιότερα η Επιτροπή Εποπτείας, ο Επστάιν αλληλογραφούσε με συνεργάτες του σχετικά με αρνητικά δημοσιεύματα για τις κακοποιήσεις που είχαν λάβει χώρα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε τα πρακτικά μιας κατάθεσης της Μάξγουελ, η οποία αναγνώρισε ότι ο Τραμπ και ο Επστάιν είχαν κάποτε κοινωνικές σχέσεις, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση του Τραμπ με το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων.

Το μήνυμα του Επστάιν του 2019, στο οποίο ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» και ζήτησε από τη Μάξγουελ «να σταματήσει», εστάλη στον Γουόλφ, ο οποίος είχε πρόσφατα γράψει ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τον πρόεδρο.