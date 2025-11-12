Νέα σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου και το εστιακό του βάθους υπολογίστηκε στα 14 χιλιόμετρα.

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 17:17

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε το απόγευμα στην Κύπρο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σεισμός ίδιου μεγέθους είχε σημειωθεί και στις 11.32 το πρωί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου και το εστιακό του βάθους υπολογίστηκε στα 14 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και ένας μεγέθους 5,3 βαθμών που έγινε αισθητός μέχρι τη Λευκωσία.

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη, όμως οι σεισμοί σπανίως προκαλούν σημαντικές ζημιές. Στις μαρτυρίες ανθρώπων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του EMSC ορισμένοι ανέφεραν ότι ο πρωινός σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τον Λίβανο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

