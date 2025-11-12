#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Anthropic επενδύει $50 δισ. σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ

Η δημιουργός του chatbot Claude ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αναπτύξει νέα κέντρα δεδομένων στη Νέα Υόρκη και στο Τέξας, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία Fluidstack.

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 17:28

Η Anthropic σχεδιάζει να επενδύσει 50 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες τα επόμενα χρόνια, καθώς η νεοφυής εταιρεία επιδιώκει να εξασφαλίσει νέα υπολογιστική ισχύ.

Η δημιουργός του chatbot Claude ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αναπτύξει νέα κέντρα δεδομένων στη Νέα Υόρκη και στο Τέξας, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία Fluidstack.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα ενισχύσουν την έρευνα και ανάπτυξη της Anthropic, ενώ θα παράσχουν υπολογιστική ισχύ για τα υπάρχοντα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της.

«Πλησιάζουμε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την επιστημονική ανακάλυψη και να βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τρόπους που μέχρι πρότινος ήταν αδύνατοι. Για να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό, απαιτείται υποδομή ικανή να στηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη στην αιχμή της τεχνολογίας», δήλωσε ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Anthropic.

Η εταιρεία, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, διατηρεί επίσης συνεργασία με την Amazon, η οποία αποτελεί τον «κύριο» πάροχο υπηρεσιών cloud και μεγάλο επενδυτή της. Η Amazon έχει επενδύσει 8 δισ. δολάρια στην Anthropic και κατασκευάζει ένα σύμπλεγμα κέντρων δεδομένων ισχύος 2,2 γιγαβάτ στο Νιου Καρλάιλ της Ιντιάνα, για να συμβάλει στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

