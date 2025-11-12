#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι δεν θα παραστεί στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική

Ο Μιλέι θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών, τον Πάμπλο Κίρνο, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 18:31

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί στη Νότια Αφρική, επιβεβαίωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της προεδρίας.

Ο Μιλέι θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών, τον Πάμπλο Κίρνο, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού προηγουμένως ο στενός σύμμαχος του Αργεντινού προέδρου, ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε να συμμετάσχει στη σύνοδο που θα ξεκινήσει στις 22 Νοεμβρίου και ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει κανέναν εκπρόσωπο των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

