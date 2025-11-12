O Πούτιν ενέκρινε την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Citigroup

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε την πώληση των ρωσικών δραστηριοτήτων της Citigroup, καθώς η αμερικανική τράπεζα συνεχίζει να περιορίζει την έκθεσή της στη χώρα, στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη, το γραφείο του Πούτιν δήλωσε ότι ενέκρινε την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Citi στην επενδυτική τράπεζα Renaissance Capital, με έδρα τη Μόσχα, για ποσό που δεν αποκαλύφθηκε.

Η Citi επιβεβαίωσε την πιθανή πώληση, χωρίς όμως να κατονομάσει τη Renaissance ως αγοραστή, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα χρειαστεί επιπλέον εγκρίσεις. Η Renaissance επιβεβαίωσε την πώληση στους Financial Times, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση φέρνει την τράπεζα της Wall Street ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη αποχώρησή της από τη Ρωσία. Η Citi είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021 την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την εγχώρια αγορά λιανικής της χώρας, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής αποχώρησης από την καταναλωτική τραπεζική εκτός ΗΠΑ, υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Τζέιν Φρέιζερ.

Στη συνέχεια, η τράπεζα επιχείρησε να πουλήσει τις ρωσικές δραστηριότητές της, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με περιορισμένο ενδιαφέρον, λόγω των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη χώρα μετά τη γενικευμένη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Αύγουστο του 2022, η Citi ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη σταδιακή παύση των δραστηριοτήτων της στη λιανική και εμπορική τραπεζική στη Ρωσία, αφού ο Πούτιν απαγόρευσε σε ξένες εταιρείες από τα «μη φιλικά» κράτη —εκείνα που είχαν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα για τον πόλεμο— να πωλούν τα μερίδιά τους σε ρωσικές εταιρείες, γεγονός που περιέπλεξε περαιτέρω τη διαδικασία.

Έκτοτε, η Citi έχει κλείσει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες θεσμικής τραπεζικής στη Ρωσία, ενώ το 2024 έκλεισε και το τελευταίο υποκατάστημα λιανικής στη χώρα και απενεργοποίησε όλες τις χρεωστικές κάρτες της.

Φέτος, το Κρεμλίνο ενέκρινε επίσης την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της Goldman Sachs σε αρμενικό επενδυτικό ταμείο, λίγο μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της ολλανδικής ING από τη ρωσική αγορά.