Γαλλία: Πέρασε από τη Βουλή η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Οι Γάλλοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να διατηρήσει τους Σοσιαλιστές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, οι οποίες απειλούν να προκαλέσουν πρόωρες εκλογές.

Η Βουλή την Τετάρτη συμφώνησε να αναστείλει την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του 2023 μέσω τροπολογίας στον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης για το 2026.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, την αλλαγή στήριξαν οι Σοσιαλιστές και το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, καθώς και από ορισμένους κεντρώους βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Η αναστολή του νόμου Μακρόν για τις συντάξεις, ο οποίος αυξάνει σταδιακά το κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, αποτελεί συμβολική ήττα για την οικονομική ατζέντα του προέδρου και το σύνθημα του ότι οι Γάλλοι πρέπει να εργάζονται περισσότερο για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να αποκατασταθούν τα δημόσια οικονομικά.