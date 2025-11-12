Μπόστιτς (Fed): Tα επιτόκια πρέπει να διατηρηθούν σταθερά τον Δεκέμβριο

Ο αξιωματούχος της Fed, Ραφαέλ Μπόστιτς, δήλωσε την Τετάρτη ότι προτιμά να αφήσει τα επιτόκια στο ίδιο επίπεδο μέχρι να υπάρξουν «σαφή στοιχεία» ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στον στόχο του 2%.

Ο Μπόστιτς, μιλώντας λίγο περισσότερο από δύο ώρες αφότου ανακοίνωσε απροσδόκητα τα σχέδιά του για συνταξιοδότηση στο τέλος Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι κατά την αξιολόγηση των κινδύνων για τους διπλούς στόχους της Fed — τη σταθερότητα τιμών και την ισχυρή αγορά εργασίας — θεωρεί ότι «ο σαφέστερος και πιο επείγων κίνδυνος παραμένει η σταθερότητα των τιμών».

«Βλέπω τα σήματα από την αγορά εργασίας ως αμφίσημα και δύσκολο να ερμηνευτούν», είπε ο Μπόστιτς σε ομιλία στο Atlanta Economics Club. «Δεν είναι αρκετά σαφή για να δικαιολογούν μια επιθετική νομισματική πολιτική, όταν ληφθεί υπόψη ο πιο ξεκάθαρος κίνδυνος των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων» σημείωσε.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια στα τέλη Οκτωβρίου για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.