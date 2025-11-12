#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπόστιτς (Fed): Tα επιτόκια πρέπει να διατηρηθούν σταθερά τον Δεκέμβριο

Ο σαφέστερος και πιο επείγων κίνδυνος παραμένει η σταθερότητα των τιμών, τόνισε ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας Ράφαελ Μπόστιτς.

Μπόστιτς (Fed): Tα επιτόκια πρέπει να διατηρηθούν σταθερά τον Δεκέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 19:41

Ο αξιωματούχος της Fed, Ραφαέλ Μπόστιτς, δήλωσε την Τετάρτη ότι προτιμά να αφήσει τα επιτόκια στο ίδιο επίπεδο μέχρι να υπάρξουν «σαφή στοιχεία» ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στον στόχο του 2%.

Ο Μπόστιτς, μιλώντας λίγο περισσότερο από δύο ώρες αφότου ανακοίνωσε απροσδόκητα τα σχέδιά του για συνταξιοδότηση στο τέλος Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι κατά την αξιολόγηση των κινδύνων για τους διπλούς στόχους της Fed — τη σταθερότητα τιμών και την ισχυρή αγορά εργασίας — θεωρεί ότι «ο σαφέστερος και πιο επείγων κίνδυνος παραμένει η σταθερότητα των τιμών».

«Βλέπω τα σήματα από την αγορά εργασίας ως αμφίσημα και δύσκολο να ερμηνευτούν», είπε ο Μπόστιτς σε ομιλία στο Atlanta Economics Club. «Δεν είναι αρκετά σαφή για να δικαιολογούν μια επιθετική νομισματική πολιτική, όταν ληφθεί υπόψη ο πιο ξεκάθαρος κίνδυνος των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων» σημείωσε.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια στα τέλη Οκτωβρίου για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μειώσεις επιτοκίων: Τα νέα δεδομένα και οι επιπτώσεις για Ελλάδα

Πάουελ: Δεν είναι δεδομένη η μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Δεύτερο συνεχόμενο μήνα έπεσαν οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed, κόβει το QT

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο