Το Βερολίνο ζητά από το Κίεβο αποφασιστικά μέτρα εναντίον της διαφθοράς

Η Γερμανία κατέστησε σαφές στον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα ότι «χρειάζεται αποφασιστική καταπολέμηση της διαφθοράς ώστε να παραμείνει αξιόπιστη η υποστήριξη που παρέχεται από τη Δύση».

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 20:15

Να λάβει «αποφασιστικά μέτρα» κατά της διαφθοράς προκειμένου να παραμείνει αξιόπιστη η βοήθεια από τη Δύση, ζήτησε από την Ουκρανία ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Η Γερμανία κατέστησε σαφές στον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα ότι «χρειάζεται αποφασιστική καταπολέμηση της διαφθοράς ώστε να παραμείνει αξιόπιστη η υποστήριξη που παρέχεται από τη Δύση», τόνισε ο κ Βάντεφουλ στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7), η οποία πραγματοποιείται στον Καναδά.

Νωρίτερα, ο κ. Βάντεφουλ είχε συναντηθεί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας και με τους ομολόγους του από την Γαλλία Ζαν-Νοέλ Μπαρό και την Ιταλία Αντόνιο Ταγιάνι.

Σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ, οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 επιβεβαίωσαν την στήριξή τους στην Ουκρανία και στις ανεξάρτητες αρχές της για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τόνισαν ότι διατηρούν επίσης τη στήριξή τους στο Κίεβο και στον αγώνα του εναντίον της ρωσικής επιθετικότητας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

