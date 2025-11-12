#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Waymo εγκαινιάζει διαδρομές με ρομποταξί σε αυτοκινητόδρομους

Είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία θα παρέχει εμπορικές υπηρεσίες χωρίς οδηγό σε αυτοκινητόδρομο, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος πίσω από το τιμόνι.

Η Waymo εγκαινιάζει διαδρομές με ρομποταξί σε αυτοκινητόδρομους

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 20:54

Η Waymo θα επεκτείνει την υπηρεσία ταξί χωρίς οδηγό στους αυτοκινητόδρομους τριών αμερικανικών πόλεων την Τετάρτη.

Η εταιρεία που ανήκει στην Alphabet ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει δρόμους υψηλής ταχύτητας στις διαδρομές της σε Λος Άντζελες, Φοίνιξ και Σαν Φρανσίσκο, επιτρέποντας στα οχήματα της Waymo να μεταφέρουν επιβάτες σε περισσότερους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου του Σαν Χοσέ.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η κίνηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία ρομποταξί, καθώς επιδιώκει να ενθαρρύνει τη μαζική υιοθέτηση οχημάτων χωρίς οδηγό.

Είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία θα παρέχει εμπορικές υπηρεσίες χωρίς οδηγό σε αυτοκινητόδρομο, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος πίσω από το τιμόνι.

«Η επίτευξη πλήρως αυτόνομης λειτουργίας σε αυτοκινητόδρομους είναι ένα βαθύ τεχνολογικό επίτευγμα — εύκολο στη σύλληψη, αλλά εξαιρετικά δύσκολο στην πραγματοποίηση», δήλωσε ο Ντμίτρι Ντόλγκοφ, συν-διευθύνων σύμβουλος της Waymo.

Η Waymo, που ανήκει στην Alphabet, ξεκίνησε να κάνει δοκιμές στους αυτοκινητοδρόμους πέρυσι, αλλά είχε περιορίσει τις πληρωμένες διαδρομές σε δρόμους εντός προκαθορισμένων περιοχών σε πέντε αμερικανικές πόλεις.

Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν μια πρόσθετη πρόκληση για την εταιρεία, ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των επιβατών. Τα οχήματα της Waymo θα κινούνται πλέον με ταχύτητες έως και 65 μίλια ανά ώρα (περίπου 105 χλμ/ώρα), γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο θανατηφόρων συγκρούσεων.

 

