Σκωτία: Μετά από τρεις αιώνες, πράσινο φως για τα πρώτα «kilts» ομόλογα

Moody’s και S&P δίνουν στη Σκωτία την ίδια αξιολόγηση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιστορική έκδοση χρέους.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 08:48

Η Σκωτία έλαβε την ίδια πιστοληπτική αξιολόγηση με το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που αποτελεί ώθηση για το Εδιμβούργο, το οποίο σχεδιάζει την πρώτη πώληση ομολόγων εδώ και τρεις αιώνες.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Moody’s και η S&P Global αξιολόγησαν αργά την Τετάρτη τη Σκωτία με Aa3 και AA, αντίστοιχα.

Οι αξιολογήσεις από τους μεγάλους οίκους  ανοίγουν τον δρόμο για τη Σκωτία να εκδώσει τα δικά της ομόλογα -με το παρατσούκλι «kilts»-, στην πρώτη έκδοση ομολόγων από το Εδιμβούργο από τα τέλη του 17ου αιώνα.

