«Κόλλησε» η βρετανική οικονομία

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου σχεδόν σταμάτησε να αναπτύσσεται το τρίτο τρίμηνο, με αύξηση μόλις 0,1%. Η επιβράδυνση στις υπηρεσίες και τις κατασκευές, αλλά και η κυβερνοεπίθεση στη Jaguar Land Rover, φρέναραν τη δραστηριότητα.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 09:39

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε μικρή αύξηση 0,1% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS).

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα είχε σημειώσει αύξηση 0,2% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, μετά από αύξηση 0,3% το δεύτερο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, μετά από μηδενική ανάπτυξη τον Αύγουστο (η οποία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από αύξηση 0,1% στα προηγούμενα στοιχεία της ONS).

«Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο του έτους, με τις υπηρεσίες και τις κατασκευές να είναι πιο αδύναμες από ό,τι την προηγούμενη περίοδο. Υπήρξε επίσης περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγής», δήλωσε την Πέμπτη η Liz McKeown, διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της ONS.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου στο σύνολό του, η μεταποίηση οδήγησε στην αδυναμία της παραγωγής, ανέφερε η ONS, επισημαίνοντας την κυβερνοεπίθεση κατά της Jaguar Land Rover, η οποία σταμάτησε την παραγωγή για πέντε εβδομάδες, ως σημαντική πηγή οικονομικής αναστάτωσης.

