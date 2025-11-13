Επίθεση Ελον Μασκ σε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Ελον Μασκ εξαπέλυσε νέο μπαράζ επικρίσεων την Τετάρτη (12/11) κατά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρει το POLITICO.

«Εάν η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, σίγουρα η θέση σας ως ηγέτιδας της ΕΕ θα πρέπει να εκλέγεται απευθείας από τον λαό», έγραψε ο Ελον Μασκ σε μήνυμα προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Σε μια άλλη ανάρτηση, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX πρόσθεσε ότι ο «ηγέτης της ΕΕ» θα πρέπει να «εκλέγεται από τον λαό» του ευρωπαϊκού μπλοκ, «όχι να διορίζεται από επιτροπή».

Ο Μασκ απαντούσε στην αποκάλυψη της Ευρωπαϊκής Ασπίδας Δημοκρατίας από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιας νέας στρατηγικής για την ενίσχυση της καταπολέμησης των ξένων παρεμβάσεων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών.

«Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας μας. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ευημερίας μας. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ασφάλειάς μας», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εισήγαγε για πρώτη φορά την ιδέα της Ασπίδας Δημοκρατίας σε μια προεκλογική ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία στην Κοπεγχάγη πέρυσι, ενώ ήταν υποψήφια για νέα θητεία ως πρόεδρος της Επιτροπής ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, αν και δεν είναι κυριολεκτικά ο «ηγέτης της ΕΕ»- προτείνεται και ψηφίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, για πενταετή θητεία. Ο προτεινόμενος υποψήφιος πρέπει επίσης να κερδίσει τις ψήφους των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία εκλέγονται από το εκλογικό σώμα στις αντίστοιχες χώρες τους.

Αφού εξασφάλισε την απαραίτητη υποστήριξη πέρυσι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέζησε από τρεις προτάσεις μομφής από εξτρεμιστικές παρατάξεις στο Κοινοβούλιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Το κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Ασπίδας Δημοκρατίας είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας, το οποίο βασίζεται στην εμπειρία των νυν και των υποψήφιων κρατών-μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις εκλογές ή τη χρήση influencers για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τους κανόνες της ΕΕ, όπως τους κανονισμούς για το διαδικτυακό περιεχόμενο ή την πολιτική διαφήμιση.

Ο Ελον Μασκ, ο οποίος διαδραμάτισε έναν σύντομο αλλά εξέχοντα ρόλο νωρίτερα φέτος ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού τον υποστήριξε σθεναρά καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, έχει χρησιμοποιήσει συχνά την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσει αμφιλεγόμενες απόψεις σχετικά με τη δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και την πολιτική ηγεσία σε όλο τον κόσμο.

Έρευνα για την πλατφόρμα του Μασκ στην Ιρλανδία

Το σχόλιο του Ελον Μασκ την Τετάρτη (12/11) για την ευρωπαϊκή δημοκρατία έρχεται καθώς η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης της Ιρλανδίας ξεκίνησε την ίδια μέρα έρευνα για την πλατφόρμα X, επικαλούμενη ανησυχίες ότι δεν προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να αμφισβητήσουν αποφάσεις εποπτείας περιεχομένου και ότι τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης παραπόνων της δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, ανέφερε το Reuters.

Η έρευνα, η πρώτη που ξεκίνησε η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή στο πλαίσιο του ρόλου της στην επίβλεψη της συμμόρφωσης με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλατφόρμες με έδρα την Ιρλανδία, θα αξιολογήσει εάν η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ συμμορφώνεται με ορισμένες διατάξεις του νόμου.

Πολλές μεγάλες πολυεθνικές τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή έδρα τους στην Ιρλανδία. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας πάροχος παραβιάζει τον DSA, η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο έως και 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Η έρευνα πυροδοτήθηκε από ανησυχίες που εξέφρασε η ομάδα εποπτείας της ιρλανδικής ρυθμιστικής αρχής, καθώς και από πληροφορίες που παρείχε μια μη κυβερνητική οργάνωση, η HateAid, και από καταγγελία χρήστη, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.

«Σήμερα, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε μια ασφαλέστερη διαδικτυακή εμπειρία για τους χρήστες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο John Evans, επίτροπος ψηφιακών υπηρεσιών της ιρλανδικής ρυθμιστικής αρχής. «Εάν υποψιαστούμε ότι μια πλατφόρμα δεν συμμορφώνεται με αυτές τις υποχρεώσεις, δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε και, όπου είναι απαραίτητο, να λάβουμε μέτρα επιβολής για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών στην Ιρλανδία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Evans.

Η ΕΕ έχει ασκήσει πιέσεις στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος απαιτεί από μεγάλες πλατφόρμες, όπως ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μηχανές αναζήτησης, να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για τη μείωση της εξάπλωσης παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου. Αυτά τα μέτρα δεν αρέσουν καθόλου στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει επικρίνει τον DSA και έχει απειλήσει με αντίμετρα.

Πηγή: ΕΡΤ