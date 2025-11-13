Η ΕΕ απαντά στις ΗΠΑ με νέο σχέδιο δασμών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να προτείνει στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που θα εφαρμόζει την επόμενη φάση της εμπορικής συμφωνίας στην οποία οι δύο πλευρές κατέληξαν το καλοκαίρι, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Maros Sefcovic, πρόκειται να συναντήσει τους ομολόγους του από τις ΗΠΑ αργότερα αυτόν το μήνα, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στις προτάσεις που έστειλε η Ουάσιγκτον στις Βρυξέλλες νωρίτερα φέτος, ζητώντας ένα νομικά δεσμευτικό σχέδιο για την αναθεώρηση των κανονισμών της ΕΕ που, όπως ισχυρίστηκε, βλάπτουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Η συμφωνία που έκλεισε μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Αύγουστο, καθόρισε δασμό 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ, αλλά περιλάμβανε επίσης δεσμεύσεις για τη συνέχιση των εργασιών σε θέματα όπως ο τρόπος αντιμετώπισης των εξαγωγών χάλυβα.

Το ανώτατο όριο του 15% ισχύει επίσης για τα αυτοκίνητα και η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι θα καλύψει και άλλους κλάδους που ενδέχεται να επιβαρυνθούν με τομεακούς δασμούς από τις ΗΠΑ στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ένας μικρός αριθμός προϊόντων της ΕΕ επωφελείται από χαμηλότερους συντελεστές, ενώ η Ένωση έχει παρουσιάσει νομοθεσία για την κατάργηση των δασμών επί των αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων και ορισμένων μη ευαίσθητων γεωργικών εξαγωγών.

Το λεγόμενο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή, το οποίο δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στις ΗΠΑ, θα επικεντρωθεί σε πέντε τομείς, σύμφωνα με τις πηγές. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τους δασμούς και την πρόσβαση στην αγορά, όπου η ΕΕ επιδιώκει χαμηλότερους συντελεστές για διάφορα επιπλέον προϊόντα, όπως κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά.

Το σχέδιο επιδιώκει επίσης διάλογο για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα τεχνικά εμπόδια και άλλα εμπορικά παράπονα, ανέφεραν οι πηγές. Θα διερευνήσει επίσης τη συνεργασία στον τομέα του χάλυβα και του αλουμινίου, όπου η ΕΕ επιθυμεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δασμό 50% στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και σε πολλά παράγωγα προϊόντα. Η Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το εύρος των προϊόντων που πλήττονται από τους δασμούς κινδυνεύει να υπονομεύσει το ανώτατο όριο δασμού 15% που συμφώνησε με τις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τα εμπορικά θέματα για την Ένωση, επιθυμεί ένα σύστημα ποσοστώσεων που θα επιτρέπει σε ένα ορισμένο ποσό εξαγωγών μετάλλων να υπόκειται σε χαμηλότερους δασμούς.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης θα επιδιώξει επίσης τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας για την οικονομική ασφάλεια, η οποία θα επικεντρωθεί σε θέματα όπως ο έλεγχος των επενδύσεων, οι έλεγχοι των εξαγωγών, ο ανεφοδιασμός και η προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, σύμφωνα με τις πηγές.

Θα καλύπτει και θα παρακολουθεί επίσης τις στρατηγικές αγορές και επενδύσεις που η ΕΕ δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει σε υγροποιημένο φυσικό αέριο και τσιπ στο πλαίσιο της συμφωνίας που έκλεισε με τον Τραμπ, ανέφεραν οι πηγές.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ ενημερώνονται για τα σχέδια αυτή την εβδομάδα. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ θα συμμετάσχει σε συνάντηση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες Χάουαρντ Λούτνικ

EU Is the Biggest Source of US Imports

Source: US Census Bureau

Note: Figures are sum of January-May in 2025