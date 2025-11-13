Ζελένσκι: Ζήτημα επιβίωσης για την Ουκρανία η χρηματοδότηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε επιτακτικά τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερβούν τις διαιρέσεις τους σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τονίζοντας ότι η νέα χρηματοδότηση είναι κρίσιμη για να μπορέσει η πληγείσα από τον πόλεμο οικονομία της χώρας του να συνεχίσει τη μάχη κατά της Μόσχας.

«Ελπίζω, ο Θεός να βοηθήσει, να λάβουμε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Κίεβο. Διαφορετικά, «θα πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική λύση -είναι ζήτημα επιβίωσής μας. Γι’ αυτό το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και υπολογίζω στους εταίρους μας».

Η ΕΕ έχει αναβάλει έως τον Δεκέμβριο την απόφαση για την αξιοποίηση των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη χορήγηση δανείων ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, η οποία χρειάζεται νέα χρηματοδότηση έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Στο μεταξύ, η Ρωσία προελαύνει στο πεδίο της μάχης και επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, επιχειρώντας να υπονομεύσει την οικονομία της καθώς πλησιάζουν οι χειμερινοί μήνες.

Με τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ να έχει διακοπεί, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δεσμευθεί να ενισχύσουν τη συνδρομή τους για να αντιμετωπίσουν τη νέα απειλή από το Κρεμλίνο.

Τον περασμένο μήνα, η Ένωση απέτυχε να υπερβεί τις αντιρρήσεις του Βελγίου, στο οποίο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών κεφαλαίων και ζητά μεγαλύτερες διασφαλίσεις ότι δεν θα βρεθεί αντιμέτωπο με πιθανές νομικές ευθύνες. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι δεν θα στηρίξει κανένα σχέδιο δέσμευσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, «εάν αυτά τα χρήματα πρόκειται να δαπανηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς στην Ουκρανία».

Ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ένωση πρέπει να προσφέρει μια «αξιόπιστη» δέσμευση χρηματοδότησης προς την Ουκρανία, ώστε να εξασφαλιστεί νέα στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΔΝΤ έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την Ουκρανία για ένα πακέτο βοήθειας που θα μπορούσε να φθάσει τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για αυτόν τον πόλεμο» -και τα χρήματα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αγοράσει περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και να χρηματοδοτήσει την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών για επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Δεν έχουμε επιπλέον χρήματα και αυτή είναι η διέξοδος -και είναι δίκαιο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Υπονόησε επίσης ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να στείλει «ένα καλό μήνυμα» προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, χρησιμοποιώντας τα δισεκατομμύρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ διαθέτει «περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία· ίσως αποφασίσει να δαπανήσει αυτά τα χρήματα -θα βοηθούσε», είπε ο Ζελένσκι. Παλαιότερες ενέργειες των ΗΠΑ, όπως οι ενεργειακές κυρώσεις, είχαν ωθήσει «και τους Ευρωπαίους εταίρους σε αποφασιστικότερες ενέργειες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος αποκάλυψε ότι η Ουκρανία έχει ξεκινήσει την παραγωγή αναχαιτιστικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αμερικανο-ουκρανική παραγωγή, συμπαραγωγή», είπε. «Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε περισσότερα».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον της Ευρώπης με πρόσφατες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μαχητικών αεροπλάνων στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Κατάφερε, όπως είπε, να καταστήσει τους ηγέτες πιο απρόθυμους να στείλουν αντιαεροπορικά συστήματα στην Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι τους τρόμαξε· αυτός ήταν ο στόχος του και το πέτυχε», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ήταν ψυχολογικός εκφοβισμός, χωρίς αμφιβολία».

Αναγνώρισε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια «πολύ δύσκολη» κατάσταση στην πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να καταλάβουν τον έλεγχο μετά από μήνες σφοδρών μαχών. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι κάθε απόφαση για αποχώρηση στρατευμάτων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των στρατιωτικών διοικητών στο πεδίο.

«Κανείς δεν τους πιέζει να πεθάνουν για τα ερείπια», είπε. «Θα στηρίξω τους στρατιώτες μας, ιδίως τους διοικητές που βρίσκονται εκεί, ώστε να ελέγχουν όπως μπορούν την κατάσταση. Ή αν είναι υπερβολικά δαπανηρό για εμάς, το σημαντικότερο είναι οι στρατιώτες μας».

Η Ρωσία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, επιδιώκει μια νίκη στο Ποκρόβσκ προκειμένου να πείσει τον Τραμπ ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την ανατολική Ουκρανία. Κανείς δεν θα το κατανοήσει αυτό, ο λαός δεν θα το κατανοήσει», είπε. «Και το κυριότερο είναι ότι κανείς δεν θα σου εγγυηθεί πως, αν καταλάβουν αυτή ή εκείνη την πόλη, δεν θα προχωρήσουν παραπέρα. Δεν υπάρχει αποτρεπτικός παράγοντας».

Επέμεινε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «δεν διαθέτουν τόση ισχύ» και στοχεύουν το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αναγκάσουν την Ουκρανία σε υποταγή πριν από την άνοιξη. «Ξέρουν ότι μόλις εξαφανιστεί ο ενεργειακός παράγοντας, δεν διαθέτουν άλλους ισχυρούς μοχλούς πίεσης», είπε ο πρόεδρος.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι αποκάλυψαν «εκτεταμένη» διαφθορά που σχετίζεται με τις δαπάνες για την άμυνα του ενεργειακού τομέα της χώρας. Ο Ζελένσκι δεσμεύθηκε να υποστηρίξει πλήρη έρευνα για το ολοένα διευρυνόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει παρασύρει την ουκρανική ελίτ, συμπεριλαμβανομένου πρώην επιχειρηματικού του συνεργάτη.

«Το σημαντικότερο είναι να υπάρξουν καταδίκες για όσους είναι ένοχοι», είπε. «Ο πρόεδρος μιας χώρας σε πόλεμο δεν μπορεί να έχει φίλους».