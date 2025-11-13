Η Burberry επιστρέφει σε ανάπτυξη μετά από δύο χρόνια

Tο πρώτο τρίμηνο ανάπτυξης μετά από δύο χρόνια πέτυχε η Burberry, καθώς οι προσπάθειες της βρετανικής μάρκας πολυτελείας άρχισαν να αποδίδουν καρπούς - στήριξη πήρε και από την Κίνα που επέστρεψε σε ανάπτυξη, ανεβάζοντας τις μετοχές της κατά περισσότερο από 8%.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η Burberry ανέφερε αύξηση 2% στις συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 1% μετά από επτά διαδοχικά τρίμηνα πτώσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Joshua Schulman έχει επαναπροσανατολίσει εταιρεία που μετρά 169 χρόνια πλέον και είναι πασίγνωστη παγκοσμίως για τις εμβληματικές της καμπαρντίνες, το χαρακτηριστικό καρόμοτίβο σε εξωτερικά ενδύματα και κασκόλ, προωθώντας μια προσιτή βρετανική αισθητική που έχει βρει απήχηση στους αγοραστές.

«Με την διαχρονική βρετανική πολυτελή εικόνα της μάρκας μας και τη βελτιωμένη γκάμα προϊόντων, η μάρκα μας έχει γίνει πιο επιθυμητή», δήλωσε ο Schulman σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους.