Γάζα: Η Χαμάς λέει ότι θα παραδώσει τη σορό Ισραηλινού ομήρου απόψε το βράδυ

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 14:40

Οι ένοπλες πτέρυγες των παλαιστινιακών οργανώσεων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου στις 8 μ.μ., ώρα Γάζας και Ελλάδας.

Σε περίπτωση που η παράδοση ολοκληρωθεί, στη Γάζα θα παραμένουν υπό κράτηση οι σοροί τριών ακόμη ομήρων.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, ο οποίος επίσης είχε απαγάγει ομήρους κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τη σύγκρουση στη Γάζα, ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη σορός εντοπίστηκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς είχε απελευθερώσει και τους 20 ομήρους που βρίσκονταν εν ζωή στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων φυλακισμένων και κρατουμένων πολέμου από το Ισραήλ.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την επιστροφή των σορών 28 ομήρων σε αντάλλαγμα με τα λείψανα 360 μαχητών.

