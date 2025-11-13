Γάζα: Η Χαμάς λέει ότι θα παραδώσει τη σορό Ισραηλινού ομήρου απόψε το βράδυ

Οι ένοπλες πτέρυγες των παλαιστινιακών οργανώσεων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου στις 8 μ.μ., ώρα Γάζας και Ελλάδας.

Σε περίπτωση που η παράδοση ολοκληρωθεί, στη Γάζα θα παραμένουν υπό κράτηση οι σοροί τριών ακόμη ομήρων.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, ο οποίος επίσης είχε απαγάγει ομήρους κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τη σύγκρουση στη Γάζα, ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη σορός εντοπίστηκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς είχε απελευθερώσει και τους 20 ομήρους που βρίσκονταν εν ζωή στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων φυλακισμένων και κρατουμένων πολέμου από το Ισραήλ.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την επιστροφή των σορών 28 ομήρων σε αντάλλαγμα με τα λείψανα 360 μαχητών.