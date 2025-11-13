#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Email του Επστάιν καίει τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία

Σοκ προκαλεί email του αποθανόντος σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν προς τον σημερινό πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: «Στείλε μου φωτογραφίες σου με το παιδί. Κάνε με να χαμογελάσω».

Τομ Μπάρακ

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 14:51

Σοκ προκαλεί ηλεκτρονικό μήνυμα που παρουσιάστηκε ως μέρος των 20.000 σελίδων εγγράφων που δημοσίευσε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τετάρτη, καθώς αποκαλύπτει φιλική σχέση μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του Τομ Μπάρακ, ενός επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων που σήμερα υπηρετεί ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησαν τα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν, αφού νωρίτερα την ίδια μέρα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής δημοσίευσαν μια σειρά από καταδικαστικά ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του αποθανόντος σεξουαλικού εγκληματία και του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ.

Στα ηλεκτρονικά μηνύματα, ο Επστάιν ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο γνώριζε για την παρέλαση νεαρών και ανήλικων κοριτσιών που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά, αλλά είχε περάσει «ώρες» με μία από αυτές.

Τον Μάρτιο του 2016, ο Επστάιν έστειλε email στον Μπάρακ: «Στείλε μου φωτογραφίες σου με το παιδί. Κάνε με να χαμογελάσω».

Από το έγγραφο δεν είναι σαφές σε ποιο παιδί αναφερόταν ο Επστάιν.

