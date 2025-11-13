Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Red Bull για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της εταιρείας παραγωγής ενεργειακών ποτών Red Bull, λόγω υποψιών ότι η αυστριακή εταιρεία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά και ενδεχομένως εξανάγκασε τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν υψηλότερες τιμές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι εξετάζει το κατά πόσο η Red Bull παρείχε «χρηματικά και μη χρηματικά κίνητρα» σε πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων σούπερ μάρκετ και πρατηρίων καυσίμων, προκειμένου να σταματήσουν να πωλούν ανταγωνιστικά ενεργειακά ποτά σε συσκευασίες που υπερέβαιναν τα 250 χιλιοστόλιτρα.

Επιπλέον, υπάρχουν υπόνοιες ότι η Red Bull επιδίωξε να μειώσει την ορατότητα των ανταγωνιστών της στα εν λόγω καταστήματα «τουλάχιστον στις Κάτω Χώρες», χωρίς ωστόσο να κατονομαστούν άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι ερευνητές της ΕΕ για θέματα ανταγωνισμού πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της Red Bull το 2023 -ενέργεια την οποία ο όμιλος αμφισβήτησε δικαστικά. Τον Οκτώβριο, ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η απόφαση για την επιθεώρηση της Red Bull ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Βρυξελλών.

Δεν υπάρχει προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και η έναρξη της διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμά της.

«Θέλουμε να διαπιστώσουμε εάν οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και να περιορίζουν την επιλογή ενεργειακών ποτών για τους καταναλωτές», δήλωσε η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριβέρα.

«Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Επιτροπής να επιβάλλει τους κανόνες ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών», πρόσθεσε.